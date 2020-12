La RX 6900 XT fait ses preuves sur le benchmark Ashes of the Singularity

Demain, AMD lancera officiellement son porte-étendard des cartes graphiques Big Navi, la RX 6900 XT. Cette dernière a fait une petite escapade sur le benchmark Ashes of the Singularity.

Rappelons en préambule qu’AotS est surtout exigeant avec le CPU. Par conséquent, celui-ci peut représenter un facteur limitant avec des GPU haut de gamme ; c’est d’ailleurs sûrement le cas ici, puisque la RX 6900 XT collabore avec un processeur Intel Core i7-8700K. En Crazy_1080p, la configuration obtient un score de 10 100 points et un nombre d’images par seconde moyen de 102,1. À titre comparatif, la RTX 3060 Ti associée au même processeur réalise 7 900 points et affiche un framerate moyen de 94,2 ips.

Le BAR redimensionnable à l’œuvre sur AC Valhalla ou Red Dead Redemption 2

Les 350 dollars de différence seront-ils justifiés ?

La Radeon RX 6800 XT marque 10 100 points et offre 102 images par seconde en moyenne ; la GeForce RTX 3080, 10 300 points et 104 images par seconde ; la RTX 3090, 10 400 points et 105,4 images par seconde.

Associée à un meilleur processeur et dans d’autres scénarios, la RX 6900 XT devrait normalement se démarquer un peu plus de la RX 6800 XT. Sur OpenCL, la RX 6900 XT devance la RX 6800 XT d’environ 12 %.

Toutefois, pour la majorité des joueurs, à l’instar des RTX 3090 et des RTX 3080, le niveau de prestation des deux cartes dans les jeux ne vaudra certainement pas l’investissement, même s’il l’écart de prix est plus réduit que chez NVIDIA.

De fait la RX 6900 XT n’embarque que 8 unités de calcul de plus que la RX 6800 XT (80 CU au lieu de 72 CU). Le TDP et les fréquences sont identiques. Et si la RTX 3090 peut mettre en avant une quantité de mémoire GDDR6X nettement plus importante que la RTX 3080 (24 Go contre 10 Go), ce n’est pas le cas pour le haut de gamme Radeon RX 6000 d’AMD, puisqu’AMD a choisi de doter ses trois références de 16 Go de GDDR6