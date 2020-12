Le BAR redimensionnable à l’œuvre sur AC Valhalla ou Red Dead Redemption 2

Annoncée par AMD lors de la présentation des RX 6000, la technologie Smart Access Memory, initialement réservée au combo RX 6000 / Ryzen 5000 a finalement débarqué sur les plateformes Intel sous l’appellation de BAR redimensionnable. Asus a implémentée la fonctionnalité en début de mois sur ses cartes mères Z490/H470/B460. Si vous vous demandiez quels gains elle apporte concrètement dans les jeux, voici quelques éléments de réponse.

Le média japonais ASCII a effectué des tests sur une machine munie d’un processeur Intel Core i9-10900K. Il prend place sur une carte mère Asus ROG Maximus XII Extreme fonctionnant avec le dernier firmware 1002 et collabore avec une carte graphique Radeon RX 6800 XT d’AMD. En ce qui concerne les jeux, nous retrouvons Assassin’s Creed Valhalla (1080p, DirectX 12), Forza Horizon 4 (1080p et 1440p, DirectX 12), Red Dead Redemption 2 (1080p, Full HD) et Rainbow Six Siege (1080p, Full HD). Les diagrammes à barres situés sur la partie supérieure des diapositives donnent les valeurs obtenues avec le SAM activé (le BAR redimensionnable si l’on veut être pointilleux) ; ceux présentés dans la partie inférieure, les valeurs obtenues sans le SAM activé.

Bénéfique dans l’ensemble, encore plus sur Red Dead Redemption 2

Vous le constatez, l’amélioration est réelle, surtout en matière de framerate minimale. En revanche, la fonctionnalité n’impacte que peu ou pas le nombre d’images par seconde maximal.

Sur Rainbow Six Siege, le BAR redimensionnable augmente le nombre d’ips minimal de 11,8 % ; son effet reste négligeable autrement ; sur Assassin’s Creed Valhalla, le SAM améliore le framerate minimal de 12,8 %, le framerate moyen de 14,2% ; sur Forza Horizon 4, de 20,3 % et de 19,4 % respectivement en Full HD, de 17 % et 15,9 % en 1440p.

Le titre sur lequel le BAR redimensionnable s’avère le plus bénéfique est Red Dead Redemption 2 : le nombre d’ips minimal bondit de 181,6 %.

Bref, difficile de le nier, la mise en application de cette fonctionnalité, qui n’est pourtant pas nouvelle (Tom’s Hardware US rappelle qu’elle a été introduite avec le PCIe 2.0) s’annonce très prometteuse. Dommage qu’il ait fallu attendre toutes ces années et l’initiative d’AMD pour que les entreprises s’intéressent enfin à elle. NVIDIA devrait la porter sur ses cartes graphiques RTX 3000 d’ici quelques semaines.