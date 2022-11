L’Arc A380 refroidie passivement par un très ancien dissipateur

Si vous possédez une carte graphique Intel Arc A380 et un dissipateur Arctic Accelero S1 qui traîne, vous pouvez utiliser ce dernier pour refroidir passivement la première. C’est en tout cas la réalisation d’un certain Matthew, de Fully Silent PC, rapportée par FanlessTech.

© Fully Silent PCs / Fanless Tech

L’article précise “Voici la première tentative de refroidissement passif de la carte graphique tant attendue d’Intel. Matthew, de Fully Silent PCs, vient d’associer le refroidisseur de GPU Arctic Accelero S1, vieux de 15 ans, avec l’Arc A380 et les choses se sont étonnamment bien passées. En fait, aucun bracket spécial n’est nécessaire. Il ne s’agit que d’une configuration de test pour l’instant, Matt travaille sur une construction ouverte avec l’A380. Nous vous tiendrons au courant dès qu’elle sera disponible (avec les températures).”

Pour les GeForce 7950GT ou Radeon X1950, initialement

Le dissipateur Artcic Accelero S1 est effectivement vieux de 15 ans : nous écrivions quelques lignes à son sujet en avril 2007. À l’époque, nous rapportions que “cette version destinée aux cartes graphiques haut de gamme (GeForce 7950GT ou Radeon X1950 par exemple) se compose d’un imposant radiateur en aluminium traversé par quatre heatpipes, contrairement à l’Accelero S2 qui lui ne possède que deux heatpipes et est destiné aux cartes graphiques moins puissantes (comme les GeForce 7600GT)” ; GeForce 7950GT, Radeon X1950, des cartes graphiques qui rappelleront certainement des souvenirs aux plus anciens d’entre nous. Heureusement, l’Arc A380 nous ramène dans la modernité, puisqu’Intel l’a lancée début 2022. Cette carte graphique a un TDP de 75 W.

Comme nous l’apprend notre confrère Mark Tyson de Tom’s Hardware US, possible cousin éloigné de Mike et que nous nous abstiendrons donc de contredire, la carte graphique passive la plus performante est actuellement la Palit GeForce GTX 1650 KalmX. Selon notre propre test, l’Arc A380 est à peine plus performante que la carte graphique de NVIDIA dans les jeux. La solution d’Intel a cependant l’avantage de proposer un moteur vidéo plus récent, prenant notamment en charge l’AV1.

Sources : FanlessTech, Tom’s Hardware US