Le CAMM de Dell va-t-il remplacer les modules SO-DIMM dans les ordinateurs portables ?

Depuis plusieurs mois, Dell vante son format CAMM (Compression Attached Memory Module) et la voit bien remplacer la mémoire SO-DIMM au sein des PC portables. L’entreprise l’utilise déjà dans certaines de ses machines, comme la station de travail Dell Precision 7670 que vous pouvez voir disséquée dans la vidéo ci-dessous par PCWorld. Selon Tom Schnell, membre du comité du JEDEC et ingénieur principal de Dell, l’organisme va homologuer cette mémoire pour en faire la future star des ordinateurs portables.

Tom Schnell a rapporté à PCWorld que la vingtaine de sociétés présentes dans le groupe de travail avaient donné « une approbation unanime à la spécification 0,5 ». Selon lui, le JEDEC finalisera la spécification 1.0 au cours du second semestre 2023. Précisons toutefois que l’organisme compte actuellement 332 d’entreprises membres.

Quel intérêt ?

Dell a présenté son CAMM en avril 2022. L’entreprise ambitionne donc que ces dispositifs remplacent les modules SO-DIMM. En effet, ces derniers, conçus il y a 25 ans, présentent d’importantes limitations techniques qu’il sera difficile de dépasser pour aller au-delà de la DDR5-6400. Le CAMM promet une densité mémoire supérieure (de 16 à 128 Go) ainsi que des fréquences plus élevées. En résumé, les modules seraient bénéfiques la fois pour les performances et l’encombrement.

© Dell © Dell

Lors de la présentation des modules CAMM, beaucoup d’entreprises ont été réticentes, voyant dans la manœuvre de Dell la volonté d’instaurer une norme propriétaire disponible sous licence. L’entreprise a ensuite démenti ce soupçon. « Dell est une énorme entreprise, nous ne gardons pas les lumières allumées parce que nous recevons des redevances pour un brevet », explique Tom Schnell. Ce dernier ajoute : « Nous voulons seulement récupérer le coût de son invention et de sa mise en œuvre. Nous faisons partie de l’industrie du PC et cette industrie s’est construite à partir d’un écosystème de partenaires et de fournisseurs qui se complètent ». Nous verrons ce qu’il advient de CAMM dans les prochains mois.

© Dell

Source : PCWorld