Preview : Lexar ARES DDR4-4000, parce que la DDR4 est encore loin de la retraite

La DDR5 est commercialisée en masse depuis de nombreux mois déjà, tout comme les cartes mères compatibles, et pourtant la mémoire DDR4 est loin d’avoir dit son dernier mot : une grande majorité des cartes mères sur le marché utilise encore ce type de mémoire. Même les processeurs Alder Lake et Raptor Lake conservent un contrôleur mémoire compatible DDR4/DDR5, avec des modèles de cartes mères Z690 et Z790 permettant d’utiliser de la DDR4, là où AMD a définitivement tiré un trait sur ce type de RAM avec ses Ryzen 7000 Series et son socket AM5.

Destiné aux plateformes Intel grâce à sa compatibilité XMP 2.0 mais supportant aussi officiellement les Ryzen, le kit ARES de 16 Go (2 x 8 Go) qui nous intéresse aujourd’hui est proposé en différentes versions par Lexar. Il est disponible en blanc ou en noir, et il existe en DDR4-3866 (CL-18-20-20-39) et en DDR4-4000 (CL 18-22-22-42). C’est cette dernière version qui nous a été confiée par Lexar pour passer sur notre banc de tests.

Lexar ARES DDR4-4000 : un design classique

Le design ressemble de manière grossière aux produits équivalents, avec la partie RGB sur le dessus et deux dissipateurs métalliques placés de chaque côté de la barrette. Dans le cas présent, la bande translucide permettant l’éclairage RGB est pleinement visible d’un bout à l’autre, contrairement à ce que l’on voit sur les côtés d’un module Corsair Vengeance RGB par exemple. Les deux dissipateurs en aluminium recouvrent la barrette, mais seul l’un des deux est en contact avec les puces, toutes regroupées sur la même face du PCB.

Ces modules ARES sont par ailleurs plutôt compact pour des barrettes RGB, avec une hauteur de 43 mm ; elles se montreront donc parfaitement compatibles avec une majorité de ventirads CPU, à l’exception des plus imposants limitant la hauteur disponible au dessus des slots DIMM. Pensez donc à vérifier ce point lors de l’achat de votre ventirad.

Des caractéristiques intéressantes

Sans surprise, les barrettes du kit ARES de Lexar supportent le XMP 2.0 et permettent donc d’un simple clic dans l’UEFI des cartes mères d’activer la fréquence et les timings optimaux, avec une tension ici définie à 1.4V (là où la DDR4 à la norme JEDEC standard fonctionne à 1,2V et les modules à plus haute fréquence utilisent généralement une tension de 1,35V).

Les modules de notre kit étant certifiés DDR4-4000 (soit 4000 MT/s), ils fonctionnent à 2000 MHz (pour le bus I/O, 500 MHz pour les puces Samsung B-Die utilisées). Les timings principaux atteignent 18-22-22-42 (CL-RCD-RP-RAS) à cette fréquence, ce qui place ce kit plutôt dans les “bons produits”, au moins sur sur le papier.

Notons au passage que la tension élevée appliquée par défaut offre une certaine marge d’overclocking ; il nous a ainsi été possible de passer très facilement et de manière parfaitement stable les modules de ce kit DDR4 à 2167 MHz (équivalent à de la DDR4-4333) sur notre plateforme AMD de test, tout en gardant les mêmes timings principaux.

Côté RGB, le kit Lexar ARES est compatible avec les logiciels ASUS Aura Sync, GIGABYTE RGB Fusion 2.0, MSI Mystic Light ou encore ASRock Polychrome Sync, mais il peut également être configuré via l’outil spécifique du constructeur baptisé LEXAR RGB Sync. Les effets classiques de ce type de logiciel RGB sont bien entendu disponibles, et on regrettera juste que les modules ne soient pas synchronisés par défaut.

Lexar ARES DDR4-4000 : aperçu des performances

Avant des résultats plus complets, voici un premier aperçu des performances de ce kit ARES DDR4-4000 sur l’une de nos plateformes regroupant les composants suivants :

Processeur AMD Ryzen 9 5950X

Refroidissement Dark Rock Pro 4

Carte mère Asus ROG Strix X570-E Gaming

Carte graphique GeForce RTX 4080

Alimentation BeQuiet Pure Power 11 FM 1000W

SSD Western Digital Blue 1 To

Notez que le comportement et les performances offertes par les barrettes de ce kit seront différents sur une plateforme Intel. Avec un Ryzen, les FCLK (fréquence de fonctionnement de l’Infinity Fabric), UCLK (fréquence du contrôleur mémoire) et MCLK (fréquence mémoire) fonctionnent idéalement avec un ratio 1:1:1. Mais le FCLK ne peux pas monter à l’infini pour suivre la fréquence des barrettes DDR4 les plus rapides ; il plafonne à 1800 MHz (idéal pour de la DDR4-3600), même s’il est possible de l’overclocker avec plus ou moins de succès. Pour utiliser de la mémoire plus véloce, il faut alors désynchroniser l’Infinity Fabric du contrôleur mémoire et de la mémoire elle-même, et utiliser un ratio non-optimal augmentant certaines latences. Dans le cas présent avec ce kit ARES DDR4-4000 cadencé à 2000 MHz, le FCLK du Ryzen 9 5950X atteint 1800 MHz mais le contrôleur mémoire ne tourne plus qu’à 1000 MHz.

L’incontournable AIDA64 confirme les bonnes performances théoriques en lecture en en écriture de ce kit, et l’overclocking permet de gagner un peu de bande passante en lecture et en copie (la bande passante en écriture plafonne probablement à cause de notre Ryzen). Hélas, avec un ratio FCLK:UCLK:MCLK non optimal, la latence sera plus élevée qu’avec un kit de DDR4-3600 ou plus lent.

La compression de fichiers est une tâche très dépendante de la vitesse de la mémoire. Dans notre test 7-zip, les modules du kit Lexar offrent de bonnes performances, mais restent sur notre plateforme Ryzen derrière les kits de DDR4-3400 ou DDR4-3600 (le ratio FCLK:UCLK:MCLK, encore lui). Augmenter la fréquence des barrettes ARES n’est ici pas une bonne idée, probablement à cause de timings secondaires de plus en plus relâchés.

Sous CineBench R23, le kit Lexar ARES RGB DDR4-4000 confirme ses bonnes performances, même si les scores obtenus se tiennent tous dans un mouchoir de poche à la limite de de la marge d’erreur. C’est d’ailleurs la règle générale au delà de quelques cas théoriques : sauf si vous passez vos journées à compresser des fichiers ou si vous utilisez un des rares logiciels sensibles à la fréquence et/ou la latence de votre RAM, vous risquez de ne pas sentir de différence.

Le constat est identique avec 3DMark, les scores des tests SpeedWay, Time Spy Extreme et Port Royal ne bougeant pas suffisamment d’un kit à l’autre pour réellement mettre en avant une différence de performances. Rappelons une fois encore qu’il s’agit-là de tests préliminaires avec une seule plateforme, AMD en l’occurrence. Il sera intéressant de voir si ce kit se comporte aussi bien avec un Core d’Intel, mais jusqu’ici Lexar propose un produit intéressant aux performances indubitables.

