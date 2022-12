Le concept Luna de Dell simplifie drastiquement le démontage des PC portables

L’année dernière, Dell Technologies introduisait son concept de PC durables appelé Luna. L’idée : réduire les déchets en proposant des ordinateurs plus évolutifs et faciles à réparer. Selon Dell, au cours de ces derniers mois, les ingénieurs de son Experience Innovation Group ont affiné le concept Luna pour éliminer les besoins en adhésifs et en câbles tout en minimisant l’utilisation des vis. Grâce à ces efforts, ils ont considérablement simplifié les processus de réparation et de démontage. Démonstration dans la vidéo ci-dessous.

Effectivement, un démontage aussi aisé est sans doute le rêve de tout réparateur de PC. Comme l’écrit Dell, “avec les technologies actuellement disponibles, il faut parfois plus d’une heure aux acteurs du recyclage pour démonter un PC assemblé à l’aide de vis, de colles et de divers composants soudés”. En outre, si la séquence ci-dessus montre une intervention humaine, ce processus est également réalisable par des robots.

Bientôt des PCB fabriqués à partir de champignons ?

Repenser la conception

Selon Dell Technologies, son concept Luna associe conception durable, données télémétriques et automatisation robotique. En résulte une approche “susceptible de provoquer un changement fondamental dans le secteur et de favoriser une circularité à grande échelle”. En effet, la société argue que concevoir un appareil durable est une chose, mais que le concept Luna va bien au-delà : il s’agirait plutôt de rendre chaque année des millions d’appareils durables, et d’optimiser les matériaux en vue d’une réutilisation, d’une remise à neuf ou d’un recyclage ultérieur.

Concrètement, les données télémétriques de l’approche Luna permettent de diagnostiquer l’état des différents composants d’un système afin que rien ne se perde. De fait, en fonction de l’usage et simplement de leur propre durabilité, tous les composants d’un appareil électronique n’arrivent pas en fin de vie au même moment. Avec le concept Luna, l’état des composants individuels est mesuré pour optimiser ces longévités hétérogènes.

Actuellement, lorsqu’un composant est défectueux, la réparation est rarement l’option privilégiée ; bien souvent, le produit est simplement remplacé par un neuf. Appliquée à d’autres biens, cette approche paraît bien sûr absurde : lorsque les pneus ou les freins d’une voiture sont usés, elle ne finit pas à la casse. Cependant, dans le monde de l’électronique, la conception des produits est telle que souvent, la réparation coûte aussi cher, voire plus, que le remplacement.

Avec son concept Luna, Dell Technologies ambitionne ainsi de “repousser les limites de la conception et de repenser ses modèles commerciaux”. L’entreprise imagine un avenir où l’on ne se contenterait pas de jeter les appareils électroniques usagés, mais dans lequel on récupérerait les composants pour les réutiliser. Forcément, pour que cette idée devienne la norme à grande échelle, cela suppose que les produits soient conçus dans cette optique dès le départ.