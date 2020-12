Le Core i7-11700KF à 8 cœurs domine le Core i9-10900K à 10 cœurs sur le benchmark AoTS

Après les Core i5-11400 et Core i9-11900K, le Core i7-11700KF a lui aussi fait un passage dans le benchmark Ashes of the Singularity. Comme l’indique la désignation « F », Intel proposerait donc toujours des modèles dépourvus d’iGPU dans sa gamme Rocket Lake-S. Associé à une GeForce RTX 3080, le Core i7-11700KF, détecté avec une fréquence de base de 3,6 GHz, réalise un score de 11 300 points dans le test Crazy 1440p. La fréquence d’images par seconde moyenne est de 114,5, et le framerate CPU moyen est de 126,7 ips.

Le Core i7-11700KF devance ainsi très légèrement le Core i9-10900KF. Ce dernier marque 11 000 points, offre 110,6 images par seconde en moyenne et une fréquence d’image CPU de 123,1 dans les mêmes conditions. Le Core i7-11700KF s’avère donc 3,5 % et 2,9 % plus performant respectivement.

L’architecture Cypress Cove à l’œuvre

Sachant que ce Core i7 a deux cœurs en moins que le Core i9, ces résultats sont flatteurs ; surtout que le Core i9-10900KF est le porte-étendard des Comet Lake-S et qu’il affiche une impressionnante fréquence Boost de 5,3 GHz. La hausse des IPC d’au moins 10 % grâce à l’architecture CPU Cypress Cove promise par Intel semble crédible.

Maintenant, il sera intéressant de voir comment l’entreprise va distinguer les Core i7 et les Core i9 Rocket Lake-S, tous armés de 8 cœurs. En effet, contrairement à leurs homologues Comet Lake-S, les Core i9 ne pourront plus s’appuyer sur leurs deux cœurs supplémentaires pour surclasser les Core i7. On peut donc s’attendre à ce qu’Intel leur accorde des fréquences plus élevées.