Deux processeurs Rocket Lake-S, les Core i5-11400 et Core i9-11900K, repérés dans des benchmarks

Le premier s’est aventuré sur SiSoftware, le second sur le benchmark Ashes of the Singularity.

Les fuites concernant les processeurs Rocket Lake-S s’accumulent depuis quelques semaines. Rien d’étonnant, puisqu’Intel envisage de lancer cette gamme en début d’année prochaine. Toujours gravées en 14 nm, ces puces bénéficieront cependant d’une architecture CPU Cypress Cove garante, selon Intel, d’une hausse des IPC d’au moins 10 %. Tum_Apisak a repéré deux représentants Rocket Lake-S, les Core i5-11400 et Core i9-11900K, dans des benchmarks.

Le premier a fait son apparition sur SiSoftware ; le second s’est frotté au benchmark d’Ashes of the Singularity en collaboration avec une carte graphique NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti. Au niveau des spécifications, le Core i5-11400 est un modèle 6 cœurs / 12 threads ; c’est un Core i5 d’entrée de gamme. Sa fréquence de base s’établirait à 2,6 GHz et sa fréquence Boost à 4,4 GHz. Il obtient un score de 646,07 Mpix/s. À titre de comparaison, un Ryzen 5 5600X affiche un score moyen de 894,89 Mpix/s.

De piètres performances pour le Core i9-11900K, non représentatives

Sur Ashes of the Singularity, le Core i9-11900K est détecté avec une fréquence de base de 3,5 GHz. Selon de précédentes données, cette référence pourrait atteindre 5,3 GHz sur un cœur, 4,8 GHz sur ses 8 cœurs. Son score est de 6 400 points, pour un framerate CPU moyen de 63 images par seconde. Ce résultat est très décevant : dans les mêmes conditions, un Core i7-9700K culmine à 9 200 points et offre un framerate CPU moyen de 117 ips. Par conséquent, ce Core i9-11900K doit être une pièce d’ingénierie avec des fréquences très limitées.

Rappelons que contrairement aux Core i9 actuels, qui proposent 10 cœurs / 20 threads, les Core i9 Rocket Lake-S se limiteront à du 8 cœurs / 16 threads. Les Core i5 conserveront leurs 6 cœurs / 12 threads. Quant aux Core i7, mystère : vraisemblablement, Intel limitera leurs fréquences afin qu’ils ne fassent pas de l’ombre aux Core i9, mais des pièces privées d’Hyper-Threading n’est pas non plus à exclure totalement.