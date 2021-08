Le Core i7-12700 très proche du Ryzen 7 5800X sur Geekbench 5

Les processeurs Intel Alder Lake doivent faire leur apparition dans quelques semaines, à l’automne. En attendant, nous avons des aperçus partiels de leurs performances à travers des résultats de benchmarks. Il y a quelques jours, nous découvrions par exemple les prestations du Core i9-12900K dans After Effects. Au tour de son petit frère, le Core i7-12700, de faire un peu d’exercice dans Geekbench 5.

Si le Core i9-12900K s’annonce comme le fleuron de la gamme Adler Lake-S avec ses 16 cœurs / 24 threads (8 + 8), le Core i7-12700 est naturellement un peu plus chétif. Geekbench le détecte comme un 8 cœurs / 16 threads. Selon TechPowerUp, à l’origine de cette fuite, le Core i7-12700 a un TDP de 65 W et possède 8 cœurs Golden Cove et 4 cœurs Gracemont. Or, si tel était le cas, le logiciel devrait le référencer comme un 12 cœurs / 20 threads. De notre côté, nous suggérons que Geekbench 5 ne se trompe pas, et que ce Core i7-12700, au nom d’ailleurs correctement identifié, possède simplement 8 cœurs Golden Cove et aucun cœur Gracemont ; ce type de configuration avait été mentionné par le passé, certes par une fuite assez ancienne.

Quoi qu’il en soit, Geekbench 5 renseigne une fréquence de base de 2,1 GHz et une fréquence Boost de 4,8 GHz et mentionne en toute logique le socket LGA1700. Notez que nous n’avons pas retrouvé l’entrée dans la base de données.

Scores moyens des Ryzen 7 5800X et Core i7-11700

Ce Core i7-12700 marque 1595 points en mono-cœur et 10 170 points en multicœurs. Pour la comparaison, un Ryzen 7 5800X (8 cœurs / 16 threads, mais TDP de 105 W) a une moyenne de 1672 points en mono-cœur et de 10 376 points en multicœurs. Si l’on prend l’ancêtre direct du Core i7-12700, le Core i7-11700 (8 cœurs / 16 threads, TDP de 65 W), celui-ci a un score moyen de 1633 points en mono-cœur et de 8818 points en multicœurs.