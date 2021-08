Le Core i9-12900K affronte le Core i9-11900K dans After Effects

En fin de semaine dernière, Intel a détaillé l’architecture de ses puces Alder Lake et mentionné une hausse des performances de 19 % pour les processeurs Alder Lake-S par rapport aux Rocket Lake-S. Il faudra bien sûr attendre le lancement de cette gamme, au cours de l’automne 2021, et les tests qui suivront pour s’assurer de la véracité de ces propos. En attendant, Benchleaks livre des résultats dans After Effects du Core i9-12900K, que nous pouvons comparer à ceux obtenus par l’actuel Core i9-11900K.

Comme rapporté dans de précédentes fuites, le Core i9-12900K est un 16 cœurs / 24 threads ; il possède donc 8 cœurs Golden Cove et 8 cœurs Gracemont puisque seuls les premiers bénéficient de l’Hyper-Threading. Les fréquences restent incertaines pour le moment, mais cette puce pourrait atteindre une fréquence de 5 GHz sur tous ses cœurs Colden Cove et de 3,7 GHz sur ses cœurs Gracemont. Le Core i9-12900K a un cache L3 de 30 Mo et son TDP est a priori de 125 W. Le Core i9-11900K, porte-étendard des Rocket Lake-S, est un 8 cœurs / 16 threads (Cypress Cove) doté de 16 Mo de cache L3. Sa fréquence de base s’établit à 3,5 GHz et sa fréquence maximale sur l’ensemble de ses cœurs à 4,7 GHz (fréquence max sur un cœur de 5,3 GHz). Son TDP est également de 125 W.

Confrontation de deux systèmes Alder Lake, l’un avec de la DDR5-4800 l’autre avec de la DDR4-3200

Résultats sous Windows 10 Pro

Dans le cas présent, le Core i9-12900K prend place sur une carte mère ROG Strix Z690-E Gaming WiFi d’Asus. Il collabore avec une carte graphique GeForce RTX 3090 et 64 Go (2 x 32 Go) de mémoire DDR5-4800.

Concernant le Core i9-11900K, il est associé à une carte mère ROG Maximus XIII Hero, toujours une GeForce RTX 3090 et 64 Go (2 x 32 Go) de mémoire mais de DDR4-2133 seulement.

Les deux systèmes fonctionnent sous le système d’exploitation Windows 10 Pro avec la mise à jour de mai 2021. Notez que l’architecture hybride des processeurs Alder Lake sera mieux exploitée par Windows 11. Nos confrères de Tom’s Hardware US ont rassemblé les résultats dans le tableau ci-dessous.

Processeur Core i9-12900K Core i9-12900K Core i9-11900K Score global 1575 1573 1548 Score GPU 156,5 156,7 160,9 Score RAM 137,9 138 130,1 Render Score 137,7 137,2 123,6 Tracking Score 196,9 196,7 210,7