Le Core i7-1370P ratatine son ancêtre dans Geekbench

Intel devrait prochainement officialiser les premiers processeurs Raptor Lake mobiles ; avant la fin d’année selon son PDG, Pat Gelsinger. Nous avons eu plusieurs fuites concernant les gammes H et HX ces derniers jours ; voici la première impliquant un Raptor Lake-P, soit une puce à PBP (Processor Base Power) plus restreint, de l’ordre de 28 W max, destiné à des ordinateurs plus fins.

© GeekBench

Un PC portable Dynabook a été déniché dans Geekbench par BenchLeaks. L’ordinateur renferme un Core i7-1370P ; la filiation directe avec le Core i7-1270P est donc assez évidente. La puce est toutefois mieux dotée que son ancêtre : tandis que le Core i7-1270P est un 12 cœurs / 16 threads (4 P-cores et 8 E-cores), son descendant hérite de 2 P-cores supplémentaires qui le transforment en 14 cœurs / 20 threads. C’est donc plutôt le fils illégitime du Core i7-1280P, qui partage cette même configuration. Le logiciel détecte ce Raptor Lake avec une fréquence de base de 1,9 GHz et une fréquence Boost de 5 GHz. La puce possède 480 Ko de cache L1, 3 Mo de cache L2 et 24 Mo de cache L3.

Le système marque 1 655 points dans le test à un seul cœur et 10 184 points en multicœurs. Pour la comparaison, nous avons joint des captures d’écran des derniers résultats des Core i7-1270P et Core i7-1280P dans ce benchmark. Forcément, par rapport au premier, avec deux P-cores supplémentaires, le Core de 13e génération prend les devants en multicœurs. Comme toujours avec les processeurs mobiles, les performances sont très dépendantes des configurations des PC portables et les comparaisons directes assez délicates. Quoi qu’il en soit, plus de 10 000 points en MT est un bon score dans l’absolu ; l’AMD Ryzen 7 5800X desktop (8 cœurs / 16 threads) a une moyenne de 10 303 points.

Processeur Cœurs / Threads P-cores E-cores Fréquence de base Fréquence Boost PBP / MTP Core i7-1370P 14C/20T 6 8 1,9 GHz 5,0 GHz 28W (?W) Core i7-1280P 14C/20T 6 8 1,8 GHz 4,8 GHz 28W (64W) Core i7-1270P 12C/16T 4 8 2,2 GHz 4,8 GHz 28W (64W) Core i7-1260P 12C/16T 4 8 2,1 GHz 4,7 GHz 28W (64W) Core i5-1250P 12C/16T 4 8 1,7 GHz 4,4 GHz 28W (64W) Core i5-1240P 12C/16T 4 8 1,7 GHz 4,4 GHz 28W (64W) Core i3-1220P 10C/12T 2 8 1,5 GHz 4,4 GHz 28W (64W)