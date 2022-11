Les processeurs Xeon Sapphire Rapids HEDT seront disponibles au printemps 2023

La gamme de processeurs Sapphire Rapids devrait marquer le retour d’Intel sur le segment du HEDT (High End Desktop), abandonné depuis plusieurs générations et où règnent donc les Ryzen Threadripper d’AMD. Une feuille de route de l’entreprise évoquait ces puces dès 2021, suggérant un lancement au second trimestre 2022. La réalité, nous la connaissons : Sapphire Rapids a accumulé de nombreux mois de retard. Selon les informations de WCCFTech, la série Sapphire Rapids HEDT arrivera finalement en avril 2023. Le calendrier défini par la feuille de route pourrait donc s’avérer correct… à un an près.

D’après nos confrères, Intel présentera officiellement cette série Sapphire Rapids-WS et la plateforme W790 la 7e semaine de 2023, soit dans le courant du mois de février. La commercialisation ne serait toutefois pas prévue avant avril 2023.

Processeurs Intel Sapphire Rapids : lancement le 10 janvier malgré des rendements faibles

56 cœurs vs 96

La divulgation des spécifications de cette série Xeon-W remonte à juillet dernier. Le fleuron serait le Xeon W9-3495X, un 56 cœurs / 112 threads à 350 W de TDP. Du côté d’AMD, l’offre de processeurs Ryzen Threadripper 7000 “Storm Peak” proposera jusqu’à 96 cœurs / 192 threads. La société prévoirait de lancer cette série en mars 2023. Dans les deux cas, ces processeurs nécessiteront de nouvelles cartes mères DDR5 / PCIe 5.0. Le segment HEDT n’a bien sûr pas vocation à être bon marché, mais les plateformes à venir s’annoncent ainsi particulièrement coûteuses.

Processeur Cœurs / Threads Fréquence CPU Cache TDP Xeon W9-3495X 56 / 112 1,9 GHz 105 Mo 350W Xeon W9-3475X 36 / 72 2,2 GHz 82,5 Mo 300W Xeon W7-3465X 28 / 56 2,5 GHz 75 Mo 300W Xeon W7-3455 24 / 48 2,5 GHz 67,5 Mo 270W Xeon W7-3445 20 / 40 2,6 GHz 52,5 Mo 270W Xeon W5-3435X 16 / 32 3,1 GHz 45 Mo 270W Xeon W5-3433 16 / 32 2,0 GHz 45 Mo 220W Xeon W5-3425 12 / 24 3,2 GHz 30 Mo 270W Xeon W5-3423 12 / 24 2,1 GHz 30 Mo 220W

