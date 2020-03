Le Core i9-10900KF fait jeu égal avec le Ryzen 9 3900X sur Time Spy

Le ciel s’éclaircirait-il enfin pour Intel ? De nouveaux résultats de benchmark signés _rogame sont apparus sur Twitter, et s’intéressent au Core i9-10900KF. S’il faut évidemment faire preuve de prudence et parler au conditionnel, les résultats paraissent encourageants : le CPU Comet Lake à 10 cœurs d’Intel ne serait que “très légèrement distancié” par la puce à 12 coeurs d’AMD. D’autant plus que les tests des deux processeurs n’ont pas été effectués sur la même machine, avec une sérieuse prime aux performances pour la plate-forme ayant hébergé le Ryzen 9 3900X.

Time Spy



Intel(R) Core(TM) i9-10900KF CPU @ 3.70GHz

10C/20T 3.7GHz base 5.3GHz boost

2x8GB DDR4 2400MHz



CPU score : 12412 https://t.co/KNus7DNocB pic.twitter.com/RX3kmmk94B — _rogame (@_rogame) March 18, 2020

L’Intel Core i9-10900KF serait très proche du Ryzen 9 3900X

Pour rappel, l’Intel Core i9-10900KF est l’un des étendards de la gamme Comet Lake censée apparaître dans les prochaines semaines. Il embarque 10 coeurs gravés en 14 nm+++, pour 20 threads et se voit cadencé à 3,7 GHz et jusqu’à 5,3 GHz en mode Turbo. Le suffixe “K” indique que le coefficient multiplicateur est débloqué et “F” que le processeur ne comprend pas de circuit graphique. Le Core i9-10900K reprend ainsi rigoureusement les mêmes caractéristiques, l’iGPU en plus.

Sur 3DMark Time Spy, le Core i9-10900KF atteint ainsi 12 412 points, contre 12 857 points pour le Ryzen 9 3900X d’AMD. Un faible écart, d’autant plus que les deux processeurs n’ont pas été testés sur la même plate-forme : le CPU d’Intel se voyait accompagné de 16 Go de DDR4 à 2400 MHz, contre 32 Go de RAM à 3200 MHz pour la puce d’AMD.

Sorti à l’été 2019, le Ryzen 9 3900X embarque 12 coeurs gravés en 7 nm (avec SMT pour atteindre 24 threads) et se voit cadencé à 3,8 GHz en fréquence de base et jusqu’à 4,6 GHz en mode Boost. Si les résultats sont encourageants pour Intel, il faut rappeler que la puce d’AMD vient de connaître une sérieuse baisse de prix et tutoie aujourd’hui les 449 dollars. Le tarif du Core i9-10900KF n’a pas encore été annoncé.