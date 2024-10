Le Intel Core Ultra 9 285K se vend tellement bien qu’il est en rupture de stock dans ces deux pays

Le lancement du processeur Intel Core Ultra 9 285K a déclenché un véritable engouement, avec des stocks épuisés dès les premières heures au Japon et en quantité limitée aux États-Unis. Conçu pour répondre aux attentes des utilisateurs les plus exigeants, ce processeur de nouvelle génération, le plus puissant de la gamme, s’appuie sur une architecture qui améliore les performances en multitâche et en jeu vidéo.

Chez BestBuy, il faudra attendre le réapprovisionnement en Core Ultra 9 285K

Ce phénomène souligne non seulement l’engouement des utilisateurs pour les innovations d’Intel, mais aussi les défis actuels de la chaîne d’approvisionnement.

Le Core Ultra 9 285K : un processeur très demandé

Ce processeur haut de gamme d’Intel offre une puissance adaptée aux tâches lourdes et exigeantes, telles que le rendu 3D, l’intelligence artificielle, et le gaming en haute définition. Cette version Ultra a été pensée pour surpasser les précédents modèles avec une gestion de l’énergie optimisée, favorisant des performances constantes même lors d’une utilisation prolongée. La demande record dans les différents marchés prouve l’attente des utilisateurs pour des processeurs capables de répondre aux besoins des logiciels les plus gourmands.

Toute la gamme de processeurs touchée

Chez BestBuy, un des plus revendeurs américains de matériel informatique et de matériel en tout genre, c’est toute la gamme qui est touchée. À l’heure actuelle, plus aucun des processeurs n’est disponible chez le revendeur. Toutefois, les stocks devraient se remettre à niveau dans les prochains jours, aussi pour les Core Ultra 5 et Core Ultra 7, manquant dans les entrepôts du géant américain du e-commerce.

En France, c’est aussi le modèle haut de gamme qui est annoncé “sous plus de 15 jours” chez LDLC le processeur n’est même pas affiché sur Amazon ou CDiscount, cependant, les Core Ultra 5 et 7 sont expédiés rapidement.

Une rupture de stock initialement au Japon

Le phénomène de rupture de stock, qui a touché en premier le Japon avant de s’étendre aux revendeurs américains, témoigne d’une demande plus forte que prévu pour ce modèle.

Intel fait face à un défi de taille pour répondre aux attentes des consommateurs tout en gérant les restrictions de production et d’approvisionnement. Certains analystes indiquent que cette situation pourrait durer plusieurs semaines, voire plus, en fonction de la capacité du fabricant à ajuster ses chaînes de production.