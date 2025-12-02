Nvidia s’effrite sur la vente de cartes graphiques, mais écrase toujours la concurrence

Au troisième trimestre 2025, AMD et Intel ont légèrement augmenté leurs parts de marché dans le segment des cartes graphiques dédiées, tandis que NVIDIA recule de deux points tout en conservant 92% du marché.

Le cabinet d’études Jon Peddie Research a publié son rapport trimestriel sur le marché des cartes graphiques dédiées (AIB) pour le troisième trimestre 2025. Les données révèlent une légère redistribution des parts de marché entre les trois principaux acteurs du secteur.

Une croissance modérée en 2025

Les expéditions de cartes graphiques dédiées ont atteint 12 millions d’unités au cours du trimestre, représentant un chiffre d’affaires de 8,8 milliards de dollars. Cette performance traduit une hausse de 2,8% par rapport au trimestre précédent, un résultat toutefois inférieur à la moyenne historique de 11,4% observée sur les dix dernières années pour cette période.

En glissement annuel, les expéditions affichent une progression de 47,5%, un chiffre à relativiser compte tenu du contexte particulier du marché.

Nvidia en baisse, mais avec une sacré marge

Nvidia a vu sa part de marché passer de 94% au deuxième trimestre à 92% au troisième trimestre 2025, soit un recul de 1,2 point. Malgré cette baisse, le fabricant américain maintient une position largement dominante sur le segment des GPU dédiés.

AMD a enregistré une progression de 0,8 point, portant sa part de marché à 7%. Intel, entré plus récemment sur ce marché, a gagné 0,4 point pour atteindre 1% des ventes.

Les tarifs douaniers de Trump en cause

Selon les analystes de Jon Peddie Research, le deuxième trimestre 2025 a connu des volumes de ventes inhabituellement élevés. Ce phénomène serait lié à des achats anticipés de la part des consommateurs, inquiets des hausses de prix attendues en raison des droits de douane annoncés.

“Cela a siphonné une partie des ventes du troisième trimestre”, explique le cabinet d’études dans son rapport.

Le marché des processeurs en demi-teinte

Du côté des processeurs pour ordinateurs de bureau, les expéditions ont atteint 19,2 millions d’unités au troisième trimestre. Le marché affiche une hausse de 3,9% par rapport au trimestre précédent, mais un repli de 7,6% en comparaison annuelle.

Le taux d’équipement en cartes graphiques dédiées dans les PC de bureau s’est établi à 162%, en légère baisse de 0,6 point par rapport au trimestre précédent.

Des ventes en hausse prévues pour fin 2025

Jon Peddie Research estime que le parc installé de cartes graphiques dédiées pourrait atteindre 152 millions d’unités d’ici 2029, avec un taux de pénétration de 120%.

À court terme, le cabinet anticipe une possible accélération des achats au quatrième trimestre 2025. Plusieurs fabricants auraient en effet annoncé des hausses de prix, alors même que certains modèles se vendent actuellement en dessous de leur prix de lancement conseillé. Ces augmentations devraient se répercuter dans les rayons début 2026.