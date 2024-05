Le FSR 3 d’AMD débarque sur PS5 et Xbox Series, bientôt des jeux beaucoup plus fluides ?

Les développeurs d’Immortals of Aveum viennent de faire une annonce très intéressante : le déploiement d’une mise à jour apportant le FSR 3 sur PS5 et Xbox Series. Cela devrait permettre, pour la première fois, à des consoles de salon de bénéficier d’un outil de génération de frames, le Fluid Motion Frame d’AMD.

Immortal of Aveum ©Ascendant Studios

Le déploiement d’une nouvelle mise à jour du FPS développé par Ascendant Studios, Immortals of Aveum, vient de créer l’événement. Un jeu sur console de salon (PS5 et Xbox Series) va enfin prendre en charge la technologie FSR 3 d’AMD.

Cette mise à jour très attendue va permettre aux machines de Sony et Microsoft de proposer enfin la génération de frames afin d’améliorer les performances en jeu. En effet, le support du FSR 3 ouvre la porte à l’utilisation du Fluid Motion Frame, l’outil d’AMD servant à augmenter le nombre d’images par seconde d’un titre compatible.

La prise en charge de cette fonctionnalité a été rendue possible grâce au travail combiné d’Ascendant Studios mais aussi d’Enduring Games, un studio ayant travaillé sur le remake PlayStation 5 de Demon’s Souls notamment.

Évidemment, le patch d’Immortals of Aveum n’ajoute pas seulement la génération de frames aux consoles. Les joueurs PC ne sont pas oubliés et le FSR 3 sur ce support a été mis à jour pour en améliorer la qualité et les performances.

©AMD

Bientôt plus de jeux compatibles avec l’AFMF ?

Immortals of Aveum bénéficie également d’améliorations supplémentaires telles que la prise en charge de l’HDR sur PC et une évolution du support du taux de rafraîchissement variable (VRR) sur tous les supports PS5 et Xbox Series S et X inclus.

Le FPS à base de magie n’a pas forcément eu un succès ravageur à sa sortie, le jeu n’ayant pas rencontré son public. Cependant, aujourd’hui, le titre d’Ascendant Studios pourrait créer un précédent.

Grâce à l’implémentation du FSR 3 et de l’AFMF, Immortals of Aveum ouvre la voie pour que d’autres titres sur console puissent bénéficier de ces technologies. Si des outils d’upscaling étaient déjà présents sur ces machines (notamment le FSR 2), ce sera bel et bien la première fois qu’une technologie de génération de frames fait son apparition sur ce type d’appareil.

Si son implémentation n’est pas encore totalement garantie sur d’autres jeux, ce serait un bon moyen pour ces derniers de compenser un peu les limitations techniques des consoles de salon. Finalement, cette mise à jour offre des perspectives intéressantes pour les joueurs consoles. Grâce à elle, ils pourraient, à l’avenir, bénéficier d’une expérience plus fluide et certainement plus agréable.

Il faut espérer en revanche que son intégration soit faite correctement et que la technologie d’AMD ne rencontre pas trop de problèmes sur ces supports. Quoi qu’il en soit, cette compatibilité avec le FSR 3 et l’AFMF d’Immortals of Aveum sur console est bienvenue.