Xbox Series X ou S moins cher : où acheter les consoles Microsoft au meilleur prix

Après un lancement difficile dû aux nombreux problèmes de stock, les Xbox Series X et S sont disponibles chez de nombreux revendeurs qui d’ailleurs n’hésitent pas à proposer régulièrement des promotions. Voici où acheter les Xbox Series X et S au meilleur prix.

Xbox Series X et S – Crédit : Microsoft

Si les Xbox Series se vendent moins bien que la PS5, ce n’est pas pour autant qu’elles sont des consoles à éviter, bien au contraire. Ces dernières sont extrêmement performantes depuis le jour de leur sortie. Elles ouvrent la voie des technologies next-gen. Et Microsoft affirme qu’elles n’avaient même pas encore donné leur plein potentiel ! Sans parler du Game Pass qui permet aux joueurs du monde entier de profiter d’une immense quantité de titres en contrepartie d’un abonnement mensuel. Découvrez où acheter les Xbox Series X/S pas chères.

💶 Où trouver la Xbox Series X au meilleur prix ?

Xbox Series X Amazon 499.99€

Fnac 399.99€

Cultura 599.98€

Après avoir connu une augmentation de 50 euros, tout comme sa concurrente de chez Sony, la Xbox Series X est actuellement disponible chez de nombreux revendeurs au prix de 549,99 euros. Vous serez ravis d’apprendre qu’elle ne rencontre plus aucun problème de stock depuis plusieurs mois. Maintenant il est possible de mettre la main dessus facilement.

Cette dernière est malheureusement rarement en promotion, mais vous pouvez tout de même guetter les offres chez les différents revendeurs.

💰 Où trouver la Xbox Series S au meilleur prix ?

Xbox Series S - White Amazon 299€

Fnac 273€

RueDuCommerce 299€

Cultura 329.98€ Xbox Series S - Carbon Black Amazon 329.99€

Fnac 349€

Cultura 349.99€

Microsoft décline sa Xbox Series S en deux versions :

La Xbox Series S White : qui se compose de 512 Go de stockage et qui est vendue au prix de 299 euros

qui se compose de 512 Go de stockage et qui est vendue au prix de 299 euros La Xbox Series S Carbon Black : qui dispose d’1 To de stockage et qu’on trouve au prix de 349 euros

Votre choix va donc dépendre de la capacité de stockage dont vous avez besoin. S’il est possible de les trouver les deux en promotion régulièrement, c’est la version White qui bénéficie souvent des meilleurs prix.

⚙️ Quelles sont les caractéristiques techniques de la Xbox Series X ?

La Xbox Series X est la dernière console de Microsoft. C’est pour cela qu’elle combine toutes les dernières technologies en matière de jeu vidéo, tout comme la PlayStation 5, sa rivale principale. Parmi elles, on trouve notamment le Ray tracing, la VRR et la VRS. Ils permettent respectivement d’optimiser la fréquence d’actualisation des images et la puissance du GPU mais aussi la fonctionnalité Quick Resume permettant de relancer une partie mise en pause même si la console a été éteinte.

Et ce n’est pas tout, la Xbox Series X offre aussi la rétrocompatibilité, permettant aux joueurs de profiter de titres sortis sur la Xbox 360 ou sur la Xbox One. Et pour un aperçu de ses caractéristiques techniques détaillées, ça se passe juste ici :

CPU Zen 2, 8 cœurs cadencés à 3,8 GHz (3,66 GHz en SMT) GPU 12 Tflops, 52 CU cadencés à 1,825 GHz RAM 16 Go GBDDR6 Stockage interne 1 To – SSD NVME Extension de stockage 1 To Lecteur optique Blu-Ray 4K UHD Définition 8K Sortie vidéo HDMI 2.1 Connectique 3 ports USB 3.1, une sortie Ethernet, un port HDMI 2.1

💡 Quelles sont les caractéristiques techniques de la Xbox Series S ?

Les caractéristiques de la Xbox Series S sont assez similaires à celle de sa grande sœur. La différence principale réside dans le fait qu’elle ne possède pas de lecteur CD. C’est cependant elle qui rencontre le plus grand succès auprès des joueurs, notamment grâce à son prix plus accessible et à son format plus compact.

Et si vous n’êtes pas à l’aise avec l’idée de manquer de place pour stocker vos jeux dématérialisés, vous pouvez investir dans la version dotée d’1 To de stockage pour environ 50 euros de plus. Pour le reste, voici un aperçu de sa fiche technique :

CPU Zen 2, 8 cœurs cadencés à 3,6 GHz (3,4 GHz en SMT) GPU 4 Tflops, 20 CU cadencés à 1,565 GHz RAM 10 Go GBDDR6 Stockage interne 512 Go ou 1 To Extension de stockage 1 To Lecteur optique Aucun Définition 8K Sortie vidéo HDMI 2.1 Connectique 3 ports USB 3.1, une sortie Ethernet, un port HDMI 2.1

🎮 Quels accessoires acheter avec sa Xbox Series X/S ?

Différents accessoires peuvent vous permettre de personnaliser votre expérience de jeu sur Xbox Series, voici quelques exemples :