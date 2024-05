Le FSR 3 dope les performances sur Xbox Series X mais reste perfectible

Le FSR 3 et le Fluid Motion Frame d’AMD viennent d’atterrir sur console de salon. Immortal of Aveum est le premier jeu à bénéficier de la génération de frames, visant à augmenter le nombre de FPS. Si son intégration semble encore perfectible, la technologie d’AMD semble bel et bien améliorer les performances en jeu.

Immortal of Aveum ©Digital Foundry via YouTube

Les consoles de salon peuvent enfin bénéficier de la technologie de génération de frames d’AMD. Le FSR 3 et le Fluid Motion Frame (AFMF) viennent de débarquer sur le jeu Immortal of Aveum afin de booster les performances.

C’est une excellente nouvelle sachant que les consoles de salon proposent généralement une expérience bridée en nombre d’images par seconde. Leurs caractéristiques permettent rarement d’atteindre les fameux 60 FPS.

Heureusement, il semblerait que cette époque soit révolue puisque le FSR 3 et l’AFMF sur le FPS d’Ascendant Studios augmentent significativement les performances en jeu. Les joueurs seraient, selon les tests de Digital Foundry, face à une augmentation de près de 72% du nombre d’images par seconde.

Avec la technologie d’AMD activée, Immortals of Aveum sur Xbox Series X offrirait une expérience très réactive même dans les zones de jeu exigeantes. Ainsi, le framerate du titre oscillerait autour des 60 FPS au lieu des 40 FPS de base. Mieux encore, son implémentation donnerait l’impression de jouer à un jeu en 120 FPS.

Le FSR 3 sur Xbox Series X peut mieux faire

Ce genre de résultat semble particulièrement impressionnant, notamment sur un jeu tournant sur Unreal Engine 5. Le moteur d’Epic est reconnu pour être assez gourmand, particulièrement à cause d’outils comme Lumen.

En revanche, bien que l’expérience du FPS magique soit désormais plus fluide, il serait possible de perfectionner encore davantage l’intégration du FSR 3. D’après Digital Foundry, quelques soucis techniques persistent, notamment des problèmes de ghosting mais aussi d’interface.

En jeu, Immortal of Aveum utilise le FSR 2 comme technologie d’upscaling, ce qui aurait pour effet de créer de petits artefacts visuels pouvant être dérangeants. De plus, la génération de frames ne s’applique pas aux éléments de l’interface utilisateur, ce qui crée un décalage entre le gameplay et l’UI.

Immortal of Aveum ©Digital Foundry via YouTube

Enfin, certains mouvements de caméra ne seraient pas aussi consistants qu’ils devraient l’être à plus de 60 FPS et le FSR 3 pourrait provoquer des pauses perceptibles lors des cinématiques. Néanmoins, ces problèmes ne sont que mineurs et la génération de frames de la technologie d’AMD semble prometteuse pour l’avenir.

Elle offre une expérience plus fluide et permet aux joueurs console d’accéder à une expérience de jeu généralement plus agréable. Qui plus est, si elle est effectivement encore perfectible, il faut rappeler que son intégration dans Immortal of Aveum est une première.

Le temps qu’un refresh des consoles actuelles ou qu’une nouvelle génération voit le jour, il est tout à fait possible qu’AMD et les studios de développement aient trouvé un moyen de parfaire son intégration.