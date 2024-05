ROG Ally X : Asus dope sa console portable, en attendant une vraie Gen2

ROG Ally Z1 ©ASUS

ASUS vient de lever le voile sur sa prochaine console portable, la ROG Ally X. Si les joueurs pouvaient s’attendre à une version 2, il n’en est rien. Cette nouvelle machine n’est apparemment qu’une évolution de la ROG Ally Z1 Extreme.

Il n’y a par exemple aucune différence en ce qui concerne le design de la console. L’écran est de la même taille et propose une définition similaire. La disposition des boutons est identique mais ils sont néanmoins plus ergonomiques, semble-t-il.

En revanche, cela ne signifie pas que la ROG Ally X n’a rien de neuf à offrir. Hormis le passage au noir, le hardware de la machine a évolué un petit peu. Par exemple, l’emplacement du slot de la carte SD a été déplacé afin d’éviter les problèmes de surchauffe.

Cela peut sembler être un changement mineur ne justifiant absolument pas l’augmentation du prix d’achat de la console portable. Heureusement, celle-ci devrait bénéficier d’une petite amélioration de ses performances notamment en ce qui concerne sa mémoire vive et sa batterie.

La ROG Ally X fait le plein de RAM et de batterie

ROG Ally Z1 ©ASUS

Alors que la ROG Ally Z1 Extreme dispose d’une RAM LPDDR5 de 16 Go, le modèle X de la console nomade passe à une mémoire LPDDR5X-7500 de 24 Go (de base). Cela devrait permettre à la nouvelle machine de proposer un rendu des textures plus fin et donc une amélioration globale de la qualité visuelle des jeux.

D’autant plus que la ROG Ally X (et les autres modèles) bénéficie du Fluid Motion Frame d’AMD afin de lisser un peu l’expérience des joueurs. La machine étant également compatible avec l’upscaling IA du DLSS de NVIDIA, il est probable que cette ROG Ally X propose des visuels supérieurs en comparaison de ses grandes sœurs.

Enfin, la batterie a également subi quelques améliorations. Selon AMD, celle-ci disposerait d’une augmentation entre 30 et 40 % de l’autonomie. En théorie, cela devrait représenter entre 4 et 5 heures de jeu sans besoin de recharger.

La meilleure console portable du marché ?

ROG Ally Z1 ©ASUS

Certains estiment même que la durée de vie de la batterie pourrait grimper pour atteindre 7 heures. Ce serait particulièrement impressionnant et permettrait à la ROG Ally X de se démarquer de la concurrence en étant l’une des consoles portables les plus endurantes du marché.

Évidemment, ces chiffres sont à prendre avec précaution. En fonction de l’utilisation de la machine, le niveau de batterie restant peut fluctuer très rapidement. Un jeu très gourmand (comme Cyberpunk 2077, par exemple), en plus d’impacter les performances, peut très bien drainer l’autonomie de la console à une vitesse impressionnante.

ROG Ally Z1 ROG Ally Z1 Extreme ROG Ally X Processeur AMD Ryzen Z1 AMD Ryzen Z1 Extreme AMD Ryzen Z1 Extreme Coeurs CPU 6 8 8 Threads CPU 12 16 16 GPU AMD RDNA 3 4 CU AMD RDNA 3 12 CU AMD RDNA 3 12 CU Mémoire vive 16 Go LPDDR5 16 Go LPDDR5 24 Go LPDDR5X-7500 Stockage SSD 512 Go NVMe SSD 512 Go NVMe SSD NVMe M.2 Écran 1080p 120 Hz 1080p 120 Hz 1080p 120 Hz Batterie 57 Wh 57 Wh ? Autonomie Jusqu’à 3 heures (estimation) Jusqu’à 3 heures (estimation) Jusqu’à 7 heure (estimation) Connectivité Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2, USB-C 3.2 Gen 2, port jack 3,5 mm Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2, USB-C 3.2 Gen 2, port jack 3,5 mm ? Dimensions 262 x 104 x 34 mm 262 x 104 x 34 mm 262 x 104 x 34 mm Poids 645 g 645 g 645 g ? Prix 449 € 599 € $799 ?

La ROG Ally X d’ASUS semble n’être qu’une évolution mineure en comparaison du modèle Z1 Extreme.

Néanmoins la console passe à une mémoire LPDDR5X-7500 de 24 Go, améliorant potentiellement la qualité visuelle des jeux.

L’autonomie de la batterie est augmentée de 30 à 40 %, permettant jusqu’à 7 heures de jeu selon les usages.

Source : The Verge