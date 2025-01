Samsung Galaxy S25 : Ce petit détail va changer la vie des utilisateurs

Samsung a officiellement annoncé les Galaxy S25 et Galaxy S25 Plus, deux modèles qui intègrent des avancées matérielles et logicielles significatives. Ces appareils, qui s’inscrivent dans la continuité de la gamme Galaxy, se rapprochent davantage du modèle Ultra en termes de performances et de fonctionnalités, tout en offrant une alternative plus compacte et abordable. Voici un aperçu des principales caractéristiques de ces nouveaux smartphones.

Design et écran : une évolution subtile mais marquée

Le Galaxy S25 et le Galaxy S25 Plus adoptent un design légèrement plus anguleux que leurs prédécesseurs, avec des coins arrondis pour un équilibre visuel. Bien que la conception générale reste inchangée, ces différences deviennent évidentes en les comparant côte à côte. Les appareils disposent de deux tailles d’écran : 6,2 pouces pour le Galaxy S25 et 6,7 pouces pour le S25 Plus, répondant ainsi à des besoins variés en matière de portabilité et d’affichage.

Performances : Un Snapdragon 8 Elite

Les deux modèles sont équipés du processeur Snapdragon 8 Elite, optimisé pour une meilleure gestion thermique grâce à un système de chambre à vapeur amélioré. Avec 12 Go de RAM, ces appareils promettent des performances fluides et adaptées aux applications exigeantes. En termes d’autonomie, le Galaxy S25 est alimenté par une batterie de 4000 mAh, tandis que le S25 Plus dispose d’une capacité de 4900 mAh. Les vitesses de charge, respectivement de 25W et 45W, restent inchangées par rapport aux modèles précédents.

Appareils photo : une configuration polyvalente

Les Galaxy S25 et S25 Plus sont équipés d’un système de caméra triple comprenant un capteur principal de 50 MP, un ultra grand-angle de 12 MP et un téléobjectif de 10 MP offrant un zoom optique 2x. Cette configuration vise à fournir des photos de qualité dans diverses conditions, tout en conservant un équilibre entre fonctionnalités et praticité.

Logiciel et intelligence artificielle : un écosystème plus intégré

Ces modèles sont lancés avec One UI 7, basé sur Android 15, et bénéficieront de 7 ans de mises à jour système et de sécurité, reflétant l’engagement de Samsung envers la durabilité logicielle.

L’intégration des fonctionnalités d’intelligence artificielle, baptisées Galaxy AI, constitue l’un des principaux axes de développement de cette série. Samsung collabore également avec Google pour intégrer les fonctionnalités Gemini 2.0, renforçant la compétitivité de la gamme face à d’autres acteurs du marché.

Recharge et compatibilité Qi2

Les Galaxy S25 adoptent la norme de recharge sans fil Qi2. Bien que les accessoires Samsung doivent encore pleinement s’aligner sur cette technologie pour exploiter tout son potentiel, la marque introduit des coques officielles équipées de magnétisme, facilitant la connexion et le transfert d’énergie sans fil. Toutefois, contrairement aux modèles concurrents, les appareils eux-mêmes ne disposent pas de magnétisme interne.

Prix et disponibilité

Le Galaxy S25 est proposé à partir de 962€ pour la version 128 Go, tandis que le S25 Plus débute à 1172€ pour la variante de 256 Go. Les coloris disponibles incluent Navy, Icyblue et Silver Shadow, avec des options exclusives (Blueblack, Coralred et Pinkgold) sur la boutique en ligne de Samsung.