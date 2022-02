Cartes graphiques : la baisse des prix se poursuit

Les journalistes de 3DCenter relèvent méthodiquement l’évolution du prix des cartes graphiques outre-Rhin à un rythme mensuel voire bimensuel. Leur précédent rapport figurait une légère baisse des tarifs depuis le début d’année, ce qui n’était globalement plus arrivé depuis cet été. Dans leur dernier bulletin, daté du 13 février, cette inflexion s’est accentuée. Les tarifs auxquels se vendent les cartes graphiques restent largement supérieurs à ceux préconisés officiellement par AMD et NVIDIA, mais les écarts n’avaient plus été aussi « faibles » pour les GPU des rouges depuis janvier 2021, depuis août pour ceux des verts.

Ces derniers jours, les prix moyens des cartes graphiques NVIDIA et AMD sont respectivement 57 % et 45 % plus élevés que les tarifs officiels. Le surcoût reste bien sûr non négligeable, mais loin des sommets atteints en mars, avril et mai derniers.

Moins de demande ?

Cette baisse globale des prix – ou cette moindre surenchère pour ne froisser personne – peut s’expliquer par une baisse de la demande. De la part des mineurs, cela apparaît clairement sur les courbes : les prix des cartes graphiques sont assez étroitement corrélés au cours de l’Ethereum, bien que cette corrélation soit moins nette ces derniers mois. Toujours est-il que la baisse actuelle fait suite à une forte baisse du cours de l’Ethereum ; pour un nouvel entrant, la rentabilité du minage de cryptomonnaies est, de fait, nettement inférieure à celle d’il y a un an. La valeur de la cryptomonnaie repart à la hausse depuis quelques semaines, mais la transition à venir vers un système de preuve d’enjeu pourrait néanmoins limiter la hausse.

Du côté des joueurs, il est probable que ceux ayant, jusqu’ici, refusé d’acheter un GPU aussi cher ne soient plus à quelques mois près ; qu’ils attendent un alignement complet sur les MSRP, la sortie des cartes graphiques Intel Arc Alchemist, voire carrément les nouvelles générations d’AMD et de NVIDIA pour faire leur emplette.

Les prix par carte graphique

Enfin, si l’on regarde plus précisément la situation pour chaque carte graphique, on constate que du côté d’AMD, c’est la Radeon RX 6500 XT qui est la moins éloignée de son prix de vente recommandé ; la GeForce RTX 3080 Ti dans le catalogue NVIDIA.

Source : 3DCenter