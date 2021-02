Le Mac Mini 2020 M1 consomme trois fois moins que le Mac Mini Intel avec Core i7 de 2018

Apple a publié de nouvelles données flatteuses à propos de l’efficience de son SoC M1. Intégrée au Mac Mini, cette puce conçue en interne garantit à la machine un ratio performance / consommation nettement supérieur à celle de 2018 sous processeur Intel.

Ainsi, le Mac Mini équipé de l’Apple M1 consomme à peine un tiers de ce qu’engloutit son ancêtre doté d’un processeur Intel. Selon Apple, un Mac Mini armé d’un Core i7 à 6 cœurs absorbe 19,9 W au repos, jusqu’à 122 W en pleine charge. Le Mac Mini M1 est bien plus frugal, avec 6,8 W au repos, 39 W en pleine charge.

Une comparaison die-à-die des SoC Apple M1 et A14 Bionic

La consommation de l’ensemble du système

Ces valeurs valent pour l’ensemble de la machine et englobent donc la consommation de la mémoire, des disques, contrôleurs etc. Elles sont un peu plus élevées que celles rapportées par AnandTech en novembre dernier, ce qui signifie qu’Apple réalise ses mesures avec un test plutôt exigeant.

Enfin, comme le rapporte Tom’s Hardware US, la consommation de l’Apple M1 est surtout intéressante au regard de celle du processeur PowerPC G4 à un cœur que l’on trouve dans la première génération de Mac Mini. Cette puce croque 32 W au repos, 85 W en action.