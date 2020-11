Le SoC M1 d’Apple domine ses rivaux Intel et AMD en mono-cœur sur Geekbench !

Comme prévu, Apple a présenté ses nouvelles machines armées de puces Apple Silicon, développées en interne, lors d’un évènement qui s’est déroulé en milieu de semaine. Le SoC, basé sur l’A14 et baptisé M1, bénéficie d’une gravure en 5 nm. Il embarque 8 cœurs CPU, 18 cœurs neuraux, 8 cœurs GPU pour 128 unités de calcul, et 16 milliards de transistors. Son TDP est de seulement 10 W, ce qui autorise un système de refroidissement passif. Cette puce M1 équipera d’abord les MacBook Air, un modèle justement refroidi de manière passive ; le MacBook Pro 13 pouces et le Mac Mini, tous deux avec un refroidissement actif. Naturellement, Apple ne tarit pas d’éloges sur sa création : la marque à la pomme mentionne des performances CPU 3,5x supérieures à celle d’un processeur Ice Lake et jusqu’à 5x meilleures pour la partie graphique pour le nouveau MacBook Air.

Des résultats sur Geekbench 5 confirment les très bonnes prestations de cette puce M1 en mono-cœur. D’après le classement CPU Monkey, l’Apple M1 cadencée à 3,2 GHz se hisse carrément sur la première place du classement mono-cœur avec 1 686 points. Il devance ainsi les Ryzen 9 5950X et 5900X d’AMD qui marquent respectivement 1 657 et 1 646 points.

Apple travaillerait sur des GPU 5 nm maison

Moins spectaculaire en multicœurs

En multicœurs, le SoC d’Apple est plus en retrait avec 7 431 points. Il se positionne juste en dessus de l’Intel Core i7-9700KF (7 421 points), un 8 cœurs / 8 threads d’ancienne génération (Coffee Lake). Le SoC est donc surclassé par un AMD Ryzen 5 3600XT (7 916 points) ou un Ryzen 5 5600X (8 420 points) ; quant aux Ryzen 9 5900X et Ryzen 9 5950X, respectivement munis de 12 et 16 cœurs, ils se vengent sans pitié avec 14 650 et 16 942 points.

Le site Thenextweb a également trouvé des résultats pour les trois machines citées ci-dessus, toujours sur Geekbench 5.

Machine Mono-cœur Multicœurs Mac Mini 1 682 7 097 MacBook Air 1 687 7 433 MacBook Pro 1 714 6 802

Difficile de le nier, les performances en mono-cœur de ces puces Apple M1, dans la lignée de l’A14, sont plutôt impressionnantes. En considérant le TDP de seulement 10 W, elles témoignent d’un rapport performance / watt de très bon niveau. En revanche, en applications multi-threadées, les puces AMD et Intel restent supérieures.