Le MacBook Air M3 surchauffe et peut dépasser les 100 degrés

©Abdullah Bin Mubarak via Pexels

Apple vient tout juste de lancer la commercialisation du MacBook Air M3, son nouvel ultrabook. Comme le MacBook Pro avant lui, ce modèle inédit adopte la puce M3 de l’entreprise. Celle-ci est censée offrir un gain substantiel de performances par rapport à la génération précédente d’ordinateurs.

Cependant, son intégration n’est apparemment pas sans défaut. En effet, le design même du MacBook Air M3 semble mal pensé pour l’utilisation de la puce M3. Il se pourrait bien que l’ordinateur rencontre quelques problèmes face à l’augmentation de capacité liée au nouveau SoC.

Apple continue d’utiliser un design de refroidissement sans ventilateur pour les modèles MacBook Air M3 de 13 et 15 pouces. Le but étant de garantir un fonctionnement silencieux des laptops. Malheureusement, cela provoque également un effet pervers en impactant négativement les performances de l’ordinateur et en le faisant monter en température.

Le MacBook Air M3 peut atteindre des températures extrêmes

Le YouTuber Max Tech a noté que le MacBook Air M3 de 15 pouces peut donc devenir très chaud lors d’une utilisation intensive. Le constat est alarmant, il serait possible d’atteindre une température de 114 degrés Celsius pour le CPU et 102,9 degrés pour le GPU.

De plus, les températures externes du MacBook Air M3 peuvent atteindre 45 à 46 degrés Celsius. Si cela ne devrait pas représenter un risque pour l’utilisateur, son utilisation devient inconfortable lors de charges de travail trop importantes.

Bien que des améliorations aient été apportées par Apple, notamment en modifiant le système de refroidissement avec des coussinets thermiques, le problème de chauffe persiste. Cela ayant pour effet d’affecter la performance globale du MacBook Air M3 par rapport au MacBook Pro équipé du même SoC.

©Apple

En effet, les tests opérés par le vidéaste ont révélé que le MacBook Air M3 souffre de ralentissements significatifs lors de charges de travail soutenues, principalement lors de l’utilisation de logiciels graphiques exigeants. Il est possible d’observer une réduction de 33% des performances par rapport au MacBook Pro M3.

Ce n’est pas la première fois qu’un produit Apple monte en température. Le dernier iPhone de la marque avait également eu ce problème par le passé. Il faut espérer que, comme pour le smartphone, le géant de Cupertino réagisse rapidement pour résoudre le problème.

Malheureusement, contrairement à l’iPhone 15, cela ne passerait pas par une mise à jour logicielle mais plutôt par des modifications internes de la machine. Ainsi, il est possible qu’il faille attendre un modèle révisé de MacBook Air M3 afin de profiter d’un ordinateur n’atteignant pas la centaine de degrés.