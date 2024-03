Le MacBook Air accueille enfin la puce M3 haut de gamme d’Apple

©Apple

Apple a pris l’habitude de dévoiler ses nouveaux produits en grande pompe lors de conférences ou d’événements. Le but est de mettre en avant la nouvelle gamme d’appareils du géant de Cupertino et de faire sensation par la même occasion.

Chaque année, les clients Apple ont donc le droit à un nouvel iPhone et les ordinateurs portables de l’entreprise sont régulièrement annoncés de la même manière. Le dernier en date, le MacBook Pro M3, avait d’ailleurs été dévoilé de la sorte lors du Scary Fast 2023.

Il est désormais temps de passer aux ultrabooks de la firme. Cependant cette fois-ci l’annonce des nouveaux MacBook Air se fait en toute discrétion. Ainsi, Apple vient tout juste de dévoiler deux nouveaux modèles de MacBook Air équipés de puce M3.

Des MacBook Air M3 plus rapides grâce à la puce M3

Selon le Apple, ces ordinateurs portables de 13 et 15 pouces sont “jusqu’à 60 % plus rapides” que le MacBook Air M1. La batterie devrait offrir jusqu’à 18 heures d’autonomie. En plus de la puce M3, les ordinateurs portables intègrent un Neural Engine amélioré de 16 cœurs, ainsi qu’un GPU intégré permettant le mesh shading et le ray-tracing.

Les ultrabook intégrant la puce M3 sont dotés d’un écran Retina liquide offrant jusqu’à 500 nits de luminosité. Ainsi, il faudra attendre encore un peu avant de profiter d’un MacBook Air équipé d’un écran OLED.

Petite nouveauté, les ordinateurs peuvent prendre en charge jusqu’à deux écrans même lorsqu’ils sont fermés. Ils offrent également le WiFi 6E, la recharge MagSafe et deux ports Thunderbolt. Les nouveaux MacBook disposent également d’une caméra FaceTime 1080p et de la prise en charge de l’audio spatial et de Dolby Atmos.

Les MacBook Air d’Apple sont toujours aussi chers

Tout comme le MacBook Air M2 sorti en 2022, les modèles M3 comprennent un Magic Keyboard avec une rangée de touches de fonction et le Touch ID. Les nouveaux MacBook Air M3 seront disponibles en quatre couleurs : Minuit, Lumière stellaire, Gris sidéral, et Argent.

Évidemment, comme tout bon produit Apple, ces deux modèles ne sont pas des plus abordables. La version 13 pouces est vendue 1299 euros avec 256 Go et 1529 avec un SSD de 512 Go. En ce qui concerne le MacBook Air M3 15 pouces, celui-ci est vendu entre 1599 euros et 1829 euros.

Si on est loin des 3000 dollars potentiels du MacBook Pro M3, les ultrabooks restent assez chers. Les précommandes des MacBook Air M3 sont ouvertes dès aujourd’hui, et les expéditions débuteront le vendredi 8 mars.