Apple lance de nouveaux iPad Air avec une puce M3 en deux formats

Apple a dévoilé sa nouvelle gamme d’iPad Air équipée de la puce M3. Contrairement aux attentes suscitées par un teaser de Tim Cook, le PDG d’Apple, qui laissait présager l’annonce de la gamme MacBook Air M4, c’est bien une mise à jour de l’iPad Air qui a été révélée.

Caractéristiques du nouvel iPad Air

Modèles disponibles : Les modèles de 11 pouces et 13 pouces ont été rafraîchis, similaires aux modèles M2 précédents.

: Les modèles de 11 pouces et 13 pouces ont été rafraîchis, similaires aux modèles M2 précédents. Prix : Le prix de départ reste inchangé, à 719€ pour le modèle de base et 969€ pour la version plus grande.

: Le prix de départ reste inchangé, à 719€ pour le modèle de base et 969€ pour la version plus grande. Performances : Apple affirme que la puce M3 offre une amélioration de 35 % des performances multitâches par rapport à la puce M1, grâce à sa configuration CPU à 8 cœurs. La puce M3 intègre également un GPU à 9 cœurs, promettant une augmentation de 40 % des performances graphiques.

: Apple affirme que la puce M3 offre une amélioration de 35 % des performances multitâches par rapport à la puce M1, grâce à sa configuration CPU à 8 cœurs. La puce M3 intègre également un GPU à 9 cœurs, promettant une augmentation de 40 % des performances graphiques. Fonctionnalités : La puce M3 est équipée d’un Neural Engine plus rapide, permettant des charges de travail d’IA jusqu’à 60 % plus rapides que la puce M1. Elle prend également en charge le ray tracing accéléré par matériel, une technologie introduite avec l’Apple Silicon.

Comparaison des modèles

Apple n’a fourni aucune comparaison directe entre la puce M3 et la puce M2, ce qui pourrait indiquer que les gains de performance par rapport à la génération précédente sont limités. Les nouveaux iPad Air M3 peuvent être précommandés sur le site d’Apple dans 29 pays, dont la France. La disponibilité officielle débutera le 12 mars, avec des options de couleurs incluant le bleu, le violet, le starlight et le gris sidéral, et des capacités de stockage allant de 128 Go à 1 To.

Au final, quelles nouveautés ?

Bien que la mise à jour vers la puce M3 apporte des améliorations notables par rapport à la puce M1, l’absence de comparaison avec la puce M2 laisse planer des doutes sur l’ampleur réelle des progrès réalisés. Les utilisateurs intéressés par ces modèles devront se contenter des améliorations annoncées et des fonctionnalités supplémentaires telles que la compatibilité avec le Magic Keyboard et l’Apple Pencil Pro.