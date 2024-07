Le prix des Pixel 9 serait connu, les tarifs de Google pourraient augmenter

Pixel 8 ©Google

Google ne devrait pas tarder à commercialiser sa future génération de smartphones Pixel. Ceux qui devront faire suite aux Pixel 8 se laissent approcher au fur et à mesure que leur date de sortie se rapproche.

Les Pixel 9 qui devraient utiliser la prochaine puce Tensor G4 devraient apporter quelques améliorations notamment en ce qui concerne l’inclusion de Gemini. Ces nouveaux fleurons pourraient notamment disposer d’un assistant virtuel dopé à l’IA nommé Pixie.

Évidemment, une nouvelle gamme de smartphones rime souvent avec une augmentation généralisée des prix. Malheureusement, les futurs smartphones du géant de Mountain View ne font pas exception et le tarif des Pixel 9 pourrait être à la hausse.

Cette augmentation du prix de certains modèles est sans doute due au changement de tarification de TSMC. Le fondeur taïwanais responsable des SoC de Google ayant prévu d’augmenter ses marges, il n’est pas étonnant de voir cette décision se répercuter sur le prix des smartphones.

Pixel 8 Pro ©Unsplash

Vers des Pixel 9 et 9 Pro plus chers ?

Alors que quatre modèles sont attendus le 13 août prochain, Google ayant apparemment changé de fenêtre de lancement, certaines versions seraient plus chères par rapport aux Pixel 8 équivalents. Ce sont notamment les modèles de base ainsi que les versions Pro qui seraient impactés. Il convient néanmoins de prendre ces informations avec précaution, provenant d’une fuite, les chiffres peuvent être amenés à changer.

Pixel 9 : 128 Go : 899 € 256 Go : 999 €

Pixel 9 Pro : 128 Go : 1099 € 256 Go : 1199 € 512 Go : 1329 €

Pixel 9 Pro XL : 128 Go : 1199 € 256 Go : 1299 € 512 Go : 1429 € 1 To : 1689 €

Pixel 9 Pro Fold : 256 Go : 1899 € 512 Go : 2029 €



En comparaison des modèles précédents, les consommateurs de Google seraient en face d’une augmentation comprise entre 100 et 140 euros pour le Pixel 9. Pour ce qui est des modèles Pro, la hausse du prix serait moins sévère et se situerait entre 30 et 40 euros pour les modèle les plus fournis en stockage.

La montée de la tarification de Google n’est pas une bonne nouvelle pour les usagers de la marque. D’autant plus que cela concerne les smartphones les plus “accessibles” de cette génération. L’augmentation des Pixel 9 s’élève tout de même à 15 % du prix de base.

Google peut-elle justifier cette augmentation ?

Pixel 8 ©Google

Sans fonctionnalités révolutionnaires ou des performances haut de gamme, la tarification du fleuron du géant d’internet pourrait dissuader certains acheteurs potentiels. Il faut espérer que le Pixel 9 ait des surprises en réserve s’il veut convaincre les usagers les plus frileux de passer à la caisse.

Malheureusement, il est possible que la situation actuelle ne soit pas des plus favorables pour Google. En effet, sa puce Tensor G4 ne serait gravée qu’en 4 nm, comme la G3, ce qui devrait entraîner un retard conséquent des performances du smartphone par rapport à la concurrence.

Le processeur n’est évidemment pas l’unique point de comparaison d’un smartphone, les évolutions du hardware en général et les nouvelles fonctionnalités sont également des arguments de vente solides. Cependant, la mise en vente de Pixel 9 plus chers et au SoC déjà dépassé par la concurrence n’augure rien de bon pour Google.

Pixel 8 Pixel 9 Pixel 8 Pro Pixel 9 Pro Processeur Tensor G3 Tensor G4 Tensor G3 Tensor G4 Gravure 4 nm Stockage 128 Go

256 Go 128 Go

256 Go

512 Go Écran OLED

6,2 pouces

120 Hz OLED

6,1 pouces

120 Hz OLED

6,7 pouces

120 Hz OLED

6,5 pouces

120 Hz Batterie 4575 mAh ? 5050 mAh ? Prix 799 – 859 € 899 – 999 € 1099 €

1159€

1299€ 1099 €

1199 €

1329 €

Le prix des futurs smartphones Pixel 9 de Google serait connu.

Les modèles de base et les Pro verraient leur prix augmenter.

La hausse serait de 100 à 150 € pour les Pixel 9 et de 30 à 40 € pour les Pixel 9 Pro.

Source : DealLabs