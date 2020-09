Le Ryzen 7 5800X atomise le Ryzen 7 3800X sur AoTS : il obtient un score CPU de 140 contre 89

Quelques jours après le Ryzen 7 5700U, au tour du Ryzen 7 5800X de faire un petit tour de chauffe sur le benchmark Ashes of the Singularity. Cela confirme donc l’hypothèse selon laquelle AMD a décidé d’appeler sa gamme de processeurs de bureau sous architecture CPU Zen 3 Ryzen 5000 et non Ryzen 4000.

Si le Ryzen 9 5900X apparu récemment embarque 12 cœurs / 24 threads, le Ryzen 7 5800X s’arme quant à lui de 8 cœurs / 16 threads. Malheureusement, le benchmark AoTS ne renseigne pas les fréquences du processeur.

Le Ryzen 7 3800X surclassé

La puce effectue le test via plusieurs préréglages. Elle collabore avec une carte graphique NVIDIA GeForce RTX 2080. Si l’on compare les résultats CPU avec ceux obtenus par un Ryzen 7 3800X, ces derniers sont très flatteurs pour le nouveau venu : dans le test Crazy_1440p sous DirectX 12, il obtient un score CPU moyen de 140,6 contre 89,1 pour l’ancien Ryzen.

Même constat en Crazy_1080p, toujours sours DX12, avec un score CPU de 142,4 contre 88,6.

Sauf erreur de notre part, les configurations utilisées sont relativement similaires, exception faite de la quantité de mémoire RAM. Le Ryzen 7 5800X bénéfice de 32 Go, contre 16 Go pour le Ryzen 7 3800X dans le premier test. En revanche, le Ryzen 3000 hérite aussi de 32 Go dans le second. Cependant, la vitesse de la mémoire diffère peut-être, ce qui aurait logiquement une incidence.

Toujours est-il que les résultats obtenus par ce Ryzen 7 5800X sont impressionnants par rapport à son ancêtre. La promesse de fréquences en hausse et de de l’amélioration de l’IPC d’environ 20 % ne semble donc plus si utopique…

Sur Twitter, un dénommé CapFrameX fournit quelques comparaisons supplémentaires en « Crazy_4K » en incluant le processeur Intel Core i9-10900K d’Intel.

Processeur Intel Core i9-10900K AMD Ryzen 7 3800X AMD Ryzen 7 5800X Normal 136,3 125,6 166,6 Medium 118,6 111,3 135,3 Heavy 96,4 86,9 110,3

AMD dévoilera officiellement les processeurs Ryzen 5000 le 8 octobre prochain.