AMD aurait choisi Ryzen 5000 et non pas Ryzen 4000 pour ses processeurs Vermeer

AMD doit lancer sa prochaine génération de processeurs de bureau, sous architecture Zen 3, d’ici la fin d’année. L’entreprise nous a d’ailleurs donné rendez-vous le 8 octobre prochain 18h pour les découvrir. Ces puces, nom de code Vermeer, succéderont aux Ryzen 3000, nom de code Matisse. Jusqu’ici, on supposait qu’AMD utiliserait logiquement l’appellation Ryzen 4000 pour les désigner. Finalement, ces processeurs Vermeer prendraient le nom Ryzen 5000.

C’est ce que prétend un certain Patrick Schur sur Twitter. L’individu rapporte avoir eu des informations au sujet de deux modèles : un Ryzen 9 5900X à 12 cœurs et un Ryzen 7 5800X à 8 cœurs. Il ne précise pas où il a recueilli ces données, mais celles-ci ont été reprises par bon nombre de sites au cours de la journée.

Les Ryzen 4000 comprendraient des processeurs à 10 cœurs

Ryzen 4000 pour Zen 2, Ryzen 5000 pour Zen 3 ?

Ce choix serait un peu surprenant de la part d’AMD, qui « sauterait » donc la génération Ryzen 4000 pour ses CPU desktop sans iGPU. Mais après tout, passer directement à Ryzen 5000 serait un bon moyen de clarifier la situation.

En effet, les Ryzen 4000 mobiles et les APU Ryzen 4000 s’appuient sur une architecture CPU Zen 2, contrairement aux Ryzen 4000 ou 5000 qui bénéficient d’une architecture CPU Zen 3, laquelle est forcément supposée plus performante.

De fait, l’utilisation d’un même numéro pour les trois gammes de processeurs s’avérait surtout impropre pour la génération précédente. Au sein de la grande famille Ryzen 3000, se cache en réalité des puces bien différentes : si les Ryzen 3000 Matisse, pour PC fixes, sont gravés en 7 nm et utilisent une architecture CPU Zen 2, les APU et les puces pour PC portables Ryzen 3000 sont sous architecture CPU Zen+ et ne sont gravés qu’en 12 nm.

Cette disparité pour la finesse de gravure ne s’applique pas pour les Ryzen 4000, tous en 7 nm ; néanmoins, leur architecture CPU reste différente : Zen 2 pour ceux déjà sortis, Zen 3 pour ceux à venir.