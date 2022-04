Le Ryzen 7 5800X3D affronte le Core i9-12900KF sur 11 jeux

Le Ryzen 7 5800X3D sera officiellement disponible le 20 avril prochain. Depuis quelques jours, XanxoGaming publie son test de ce processeur, par étapes. Le site a d’abord communiqué des résultats de benchmarks synthétiques et promettait des mesures dans les jeux ; les voici.

Le média péruvien a mis le Ryzen 7 5800X3D à l’épreuve de onze jeux : Assassin’s Creed Origins, Borderlands 3 (DX12), Control (DX12), Death Stranding, F1 2020, FFXV, Metro Exodus, Shadow of the Tomb Raider (DX12), Shadow of War, Strange Brigade (DX12 – Async ON) et The Witcher 3. Il compare les nombres moyens d’images par seconde en 1080p et en 720p qu’atteignent le Ryzen et le Core i9-12900KF d’Intel. Les deux processeurs collaborent avec une carte graphique NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti Founders Edition et 32 Go de DDR4-3200.

Trois configurations à l’épreuve de la démo The Matrix Awakens

Le Ryzen 7 5800X3D se démarque parfois en 1080p

En 1080p, les deux processeurs sont généralement à égalité. Le Ryzen 7 5800X3D se distingue néanmoins sur deux jeux, The Witcher 3 et FFXV, avec un nombre d’IPS supérieur de respectivement 22 % et 29 %. Cependant, dans tous les cas, dans cette définition et avec les réglages au max la plupart du temps, les deux processeurs offrent un framerate très élevé avec ce GPU.

En 720p, une définition qui ne sera bien entendu pas la cible des joueurs ayant une carte aussi puissante que la RTX 3080 Ti, l’affrontement tourne un peu plus à l’avantage du processeur d’AMD.

Le testeur de XanxoGaming conclut : « AMD n’a pas menti en disant que le recours à une plus grande quantité de cache L3 conférait au Ryzen 7 5800X3D un avantage dans certains titres. Certains joueurs pourraient ainsi conclure que le Ryzen 7 5800X3D est plus « future-proof », plus apte à exploiter de meilleures cartes graphiques lorsque celles-ci seront disponibles ».

N’hésitez pas à faire un tour sur le site XanxoGaming pour consulter l’intégralité des résultats. Enfin, précisons que l’embargo sur les tests du Ryzen 7 5800X3D (pour ceux qui le respectent) s’achève le 14 avril.