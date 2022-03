AMD lance le Ryzen 7 5800X3D et six autres processeurs Ryzen 5000 / 4000

AMD annonce sept nouveaux processeurs Ryzen (six pour être tout à fait exact). Tout d’abord, le Ryzen 7 5800X3D, présenté en début d’année. Il est clairement unique, puisque c’est le seul et le premier Ryzen à profiter de la technologie 3D V-Cache. Cela lui confère un cache L3 de 96 Mo ; le Ryzen 7 5800X possède 32 Mo de cache L3. Outre ce Ryzen 7 5800X3D, AMD dégaine six autres références Ryzen : trois Ryzen 5000 en Zen 3, les Ryzen 5 5500, Ryzen 5 5600 et Ryzen 7 5700X ; trois Ryzen 4000 en Zen 2, dont un APU jusqu’ici réservé aux OEM, les Ryzen 3 4100, Ryzen 5 4500 et Ryzen 5 4600G. Enfin, l’entreprise étend la prise en charge des Ryzen 5000 aux cartes mères sur chipsets de série 300 (A320, B350 et X370).

Tous ces processeurs alimentaient des rumeurs depuis plusieurs jours ; celles-ci visaient juste en matière de fréquences, tarifs, etc. Le Ryzen 7 5800X3D sera donc disponible contre 449 dollars à partir du 20 avril prochain. Les Ryzen 5 5500, Ryzen 5 5600 et Ryzen 7 5700X seront de leur côté proposés à respectivement 159 dollars, 199 dollars et 299 dollars. Les tarifs pour les Ryzen 4000 sont de 99 dollars pour le Ryzen 3 4100, de 129 dollars pour le Ryzen 5 4500 et de 154 dollars pour le Ryzen 5 4600G. Nous mettrons à jour les prix en euros dès qu’ils seront connus.

Les tableaux ci-dessous présentent l’ensemble des gammes Ryzen 5000 / Ryzen 4000 mises à jour.

Ryzen 5000

Processeur Architecture Cœurs / Threads Fréquence de base / Boost Cache L3 TDP MSRP Ryzen 9 5950X Zen3 Vermeer 16C / 32T 3,4 / 4,9 GHz 64 Mo 105 W 799 dollars Ryzen 9 5900X Zen3 Vermeer 12C / 24T 3,7 / 4,8 GHz 64 Mo 105 W 549 dollars Ryzen 9 5900 Zen3 Vermeer 12C / 24T 3,0 / 4,7 GHz 64 Mo 65 W OEM *Ryzen 7 5800X3D* Zen3 Vermeer-X 8C / 16T 3,4 / 4,5 GHz 96 Mo 105 W 449 dollars Ryzen 7 5800X Zen3 Vermeer 8C / 16T 3,8 / 4,7 GHz 32 Mo 105 W 449 dollars Ryzen 7 5800 Zen3 Vermeer 8C / 16T 3,4 / 4,6 GHz 32 Mo 65 W OEM Ryzen 7 5700G Zen3 Cezanne 8C / 16T 3,8 / 4,6 GHz 16 Mo 65 W 359 dollars *Ryzen 7 5700X* Zen3 Vermeer 8C / 16T 3,4 / 4,6 GHz 32 Mo 65 W 299 dollars Ryzen 5 5600X Zen3 Vermeer 6C / 12T 3,7 / 4,6 GHz 32 Mo 65 W 299 dollars Ryzen 5 5600G Zen3 Cezanne 6C / 12T 3,9 / 4,4 GHz 16 Mo 65 W 259 dollars *Ryzen 5 5600* Zen3 Vermeer 6C / 12T 3,5 / 4,4 GHz 32 Mo 65 W 199 dollars *Ryzen 5 5500* Zen3 Cezanne 6C / 12T 3,6 / 4,2 GHz 16 Mo 65 W 159 dollars Ryzen 3 5300G Zen3 Cezanne 4C / 8T 4,0 / 4,2 GHz 8 Mo 65 W OEM

Ryzen 4000

Processeur Architecture Cœurs / Threads Fréquence de base / Boost Cache L3 TDP MSRP Ryzen 7 4700G Zen2 Renoir 8C / 16T 3,6 / 4,4 GHz 8 Mo 65 W OEM *Ryzen 5 4600G* Zen2 Renoir 6C / 12T 3,7 / 4,2 GHz 8 Mo 65 W 154 dollars *Ryzen 5 4500* Zen2 Renoir-X 6C / 12T 3,6 / 4,1 GHz 8 Mo 65 W 129 dollars Ryzen 3 4300G Zen2 Renoir 4C / 8T 3,8 / 4,0 GHz 4 Mo 65 W OEM *Ryzen 3 4100* Zen2 Renoir-X 4C / 8T 3,8 / 4,0 GHz 4 Mo 65 W 99 dollars

Les chipsets série 300 supportent officiellement les Ryzen 5000

Au sujet de la prise en charge des Ryzen 5000 par les cartes mères série 300, proposée officieusement par certaines marques, elle reçoit l’aval d’AMD. Ces processeurs deviennent ainsi supportées par trois générations de chipsets (300, 400 et 500).

Encore trois Ryzen supplémentaires le mois prochain ?

Pour finir, les fuites mentionnaient également des Ryzen 7 5700, Ryzen 3 5100 et Ryzen 7 4700. À en croire nos confrères de VideoCardz, toujours bien renseignés et qui n’hésitent d’ailleurs pas à divulguer des informations sous embargo, ces puces sont bien programmées ; cependant, AMD ne les officialiserait que le mois prochain.