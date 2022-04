Un premier test du Ryzen 7 5800X3D

Un test qui porte sur une puce en vente au détail et non sur un échantillon d’ingénierie.

Le Ryzen 7 5800X3D sera commercialisé à partir du 20 avril prochain à un tarif recommandé de 449 dollars. Nous avons eu une première idée de ses performances dans Geekbench 5 fin mars. Voici un aperçu un peu plus complet grâce à un test en provenance de XanxoGaming.

Le processeur testé n’est pas un échantillon d’ingénierie mais un exemplaire en vente au détail. Précisons que XanxoGaming est un site péruvien. Il est sur liste noire d’AMD et n’a donc pas à s’embarrasser du respect des accords de non divulgation. Leur test porte sur plusieurs benchmarks synthétiques : Cinbench R23, Geekbench 5, CPU-Z et Blender Benchmark. Malheureusement, les journalistes du site n’ont pas encore mis le Ryzen 7 à l’épreuve des jeux vidéo, qui est pourtant son domaine de prédilection selon la communication d’AMD. XanxoGaming fera de tels essais ultérieurement ; nous mettrons à jour cet article le moment venu.

Processeur et système de test

Le Ryzen 7 5800X3D possède 8 cœurs / 16 threads et profite de l’architecture CPU Zen 3. Il s’appuie sur 96 Mo de cache L3 au total grâce aux 64 Mo ajoutés via la technologie 3D V-Cache. La puce conserve un TDP de 105 W comme le Ryzen 7 5800X, mais voit ses fréquences abaissées : elles sont de 3,4 GHz (base) et 4,5 GHz (Boost).

Le CPU a été testé par XanxoGaming avec une carte mère Gigabyte AORUS Master X570 avec le BIOS F36C censé être optimisé pour le 5800X3D. Le Ryzen collabore avec 16 Go de mémoire DDR4-3200 et une carte graphique NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti. Le système de test fonctionne sous Windows 10.

Résultats

Dans Geekbench 5.4.4, le processeur marque 1639 points en mono-cœur et 10 498 points en multicœurs. Ce dernier score est bien inférieur à ceux obtenus précédemment, puisqu’ils avoisinaient les 11 200 points ; le système d’exploitation était toutefois Windows 11. Le Ryzen 7 5800X affiche des moyennes de 1671 points en mono-cœur / 10 339 points en multicœurs.

Dans CPU-Z le Ryzen 7 5800X3D réalise 617 points en mono-cœur et 6506 points en multicœurs. Les scores moyens du Ryzen 7 5800X sont de respectivement 640 et 6654 points.

Dans Blender Benchmark, le Ryzen 7 avec 3D V-Cache se montre entre 3 et 11 % plus rapide que le Ryzen 7 5800X.

Enfin, le Ryzen 7 5800X3D marque 1493 points et 15 060 points dans Cinebench R23. Les scores moyens du Ryzen 7 5800X sont de 1619 et 15 228 points.

Bon, vous l’aurez constasté, sur les benchmarks proposés ici, le Ryzen 7 5800X3D ne se démarque pas vraiment de son ancêtre et semble même pâtir de ses fréquences inférieures. Néanmoins, comme mentionné en début d’article, AMD vante surtout ses performances accrues dans les jeux vidéo, pan non exploré par XanxoGaming.

Source : XanxoGaming via VideoCardz