Le Ryzen 9 6900HX est 33 % plus performant en multicœurs que le Ryzen 9 5900HX sous Geekbench

Après les Core i5-12500H et Core i7-12700H hier, au tour d’un autre processeur mobile, AMD cette fois, de s’illustrer dans un benchmark : le Ryzen 9 6900HX d’AMD a fait un passage dans Geekbench. Il obtient un score environ 33 % supérieur à son ancêtre, le Ryzen 9 5900HX, en multicœurs.

Officialisé lors du CES 2022, le Ryzen 9 6900HX appartient à la famille des Ryzen 6000 Rembrandt. Ce n’est pas le porte-étendard de la gamme, rôle tenu par le Ryzen 9 6980HX, légèrement plus véloce (100 MHz en fréquence Boost). Dans les deux cas, ces processeurs gravés en 6 nm sont des 8 cœurs / 16 threads sous architecture CPU Zen 3. Le Ryzen 9 6900HX a une enveloppe thermique nominale (TDP) de 45 W mais les OEM peuvent définir une valeur bien plus élevée. Nous ne savons pas avec quel TDP il est configuré ici. Il marque 1593 points en mono-cœur et 10 151 points en multicœurs.

Devant le Ryzen 9 5900HX, derrière le Core i9-12900H

En moyenne, l’AMD Ryzen 9 5900HX réalise 1417 points en mono-cœur et 7658 points en multicœurs. Ainsi, son successeur se montre respectivement 12,4 % et 32,6 % supérieur. C’est une belle amélioration générationnelle, d’autant plus que le Ryzen 9 5900HX est déjà en Zen 3.

Si nous regardons du côté de la concurrence en revanche, le constat est moins bon pour AMD. Le Core i9-12900H, lui aussi annoncé lors du CES 2022 (gamme Alder Lake mobile), bat le Ryzen 9 6900HX. Rappelons que la puce d’Intel a 14 cœurs / 20 threads et affiche elle aussi un TDP de 45 W. Il y a désormais plusieurs entrées sur Geekbench pour ce processeur.

Globalement, estimons qu’il marque 1800 points en mono-cœur et 14 000 points en multicœurs. Cela le rend environ 13 % meilleur en mono-cœur et 37,9 % plus performant en multicœurs (sur Geekbench en tout cas). Le site VideoCardz, qui a plutôt pris les valeurs les plus basses et les plus élevées obtenues à chaque fois pour faire sa comparaison, donne une supériorité de 7 % à 21 % en mono-cœur, de 37 % à 42 % en multicœurs.