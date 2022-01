Les Core i5-12500H et Core i7-12700H affrontent le Ryzen 7 5800H sur CPU-Z et Cinebench

Au CES 2022, Intel a dévoilé ses processeurs Alder Lake mobile. Les premiers PC équipés de telles puces sont attendus le mois prochain. D’ici là, les tests sont théoriquement sous NDA. Des médias chinois s’affranchissent de ces restrictions et livrent quelques résultats de benchmarks (CPU-Z, Cinebench R20/R23) pour les i5-12500H et Core i7-12700H.

Le Core i7 est un 14 cœurs / 20 threads doté de 6 P-cores et de 8 E-cores. Il possède 24 Mo de cache L3. Intel renseigne une fréquence Turbo de 4,7 GHz. Le Core i5 possède deux P-cores de moins ; c’est donc un 12 cœurs / 16 threads. Il a 18 Mo de cache L3 et atteint une fréquence Turbo de 4,5 GHz. Ces deux processeurs ont un TDP de 45 W. Rappelons que dans la gamme Alder Lake mobile, les Core i9 et Core i7 ont le même nombre de cœurs / threads ; les premiers se démarquent par des fréquences plus élevées.

Les résultats

Le testeur a compilé les résultats obtenus par les deux puces Alder Lake ainsi que par les Ryzen 7 5800H (8 cœurs / 16 threads) et Core i9-11980HK (8 cœurs / 16 threads) dans le diagramme ci-dessous. La charte graphique utilisée ressemble beaucoup à celles d’Intel, mais a priori, il ne s’agit pas d’un comparatif fourni par la société…

Le Ryzen d’AMD sert de référence avec une base de 100. Selon les résultats communiqués ici, le Core i5 se montre en moyenne 16,66 % plus performant en mono-cœur, 9,12 % en multicœurs ; le Core i7-12700H s’avère 24,78 % plus rapide en mono-cœur, 34,62 % en multicœurs.

Sur Bilibili, un utilisateur a également partagé des résultats pour le Core i7-12700H dans Cinbench R20 et CPU-Z à différents niveaux de puissance.

Source : VideoCardz