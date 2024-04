Le Snapdragon X Elite va alimenter les PC IA haut de gamme de Dell et Microsoft

Dell Inspiron 14 Plus ©Dell

Les processeurs Snapdragon X s’annoncent comme étant le nouveau SoC préféré de nombreux constructeurs. La puce de Qualcomm et ses variantes devraient, en effet, alimenter, en partie, la prochaine génération d’ordinateurs portables dédiés à l’intelligence artificielle.

Il faut dire que le Snapdragon X Elite semble particulièrement intéressant et pourrait rivaliser sans problème avec la concurrence, notamment avec la puce M3 d’Apple. Cela en fait un SoC de choix pour des fabricants tels que Microsoft, Lenovo mais aussi Dell.

La puce de Qualcomm doit alimenter les PC IA de Microsoft, les Surface Pro 10 et Laptop 6. Lenovo devrait également tirer avantage du SoC sur ses futurs PC IA. En effet les Yoga Slim 7 14 2024 et ThinkPad T14s devraient être alimentés par le Snapdragon X Elite également.

De nouvelles information permettent d’ailleurs d’en apprendre plus sur la Surface Laptop 6 mais aussi sur un nouvel ordinateur portable signé Dell devant utiliser le SoC de Qualcomm.L’entreprise serait effectivement en train de préparer des modèles inédits de la gamme Inspiron eux aussi pensé pour être des “PC AI”.

La Surface Laptop 6 de Microsoft se dévoile

Pour commencer, c’est toutes les spécificités des Surface Laptop 6 qui viennent de fuiter. Il est possible d‘apprendre que le PC sera disponible en deux versions, une de 13,5 pouces et une autre de 15 pouces.

©Jay Bokhiria

Chacune d’elles doit donc être alimenté par les itérations haut de gamme du Snapdragon X Elite, les SKU X1E-84-100 et X1E-80-100. Hormis la taille de leur écran, leur configuration serait relativement similaire à ceci prêt que le laptop 15 pouces disposera d’un modèle avec plus de stockage et de mémoire et que la définition d’affichage sera plus grande.

Leur dalles disposent d’une luminosité maximale de 400 nits et sera équipé d’une technologie anti-reflet. La définition du laptop 13,5 pouces sera de 2256 x 1504 tandis que le modèle plus grand sera en 2496 x 1664.

Les Surface Laptop 6 seront disponibles avec une mémoire LPDDR5 de 8 Go et 16 Go, la version 15 pouces aura également le droit à une mouture 32 Go. Pour ce qui est de l’espace de stockage il sera possible de se procurer un PC avec 256 Go, 512 Go ou 1 To (pour la surface 15 pouces uniquement).

Dell s’attaque aux PC IA avec l’Inspiron 14 Plus

Enfin, un benchmark récent de geekbench concernant le Snapdragon X Elite permet d’en apprendre plus sur un futur PC portable Dell utilisant le SKU X1E-80-100. Ce Dell Inspiron 14 Plus pourrait adopter une configuration en 12 coeurs et disposer de 16 Go de RAM LPDDR5x.

©Geebench

Il est possible que d’autres modèles soient également prévus utilisant les différentes variantes du Snapdragon X. Finalement il semblerait que le SoC de Qualcomm fasse l’unanimité auprès des constructeurs en ce qui concerne les futurs PC IA et que Dell et Microsoft mise sur les meilleures versions du Snapdragon X Elite afin de distancer la concurrence.

Nom du CPU Cores Cache Fréquence TFLOP TOPs Mémoire TDP X1E-84-100 12 42 Mo 4.2 – 3.8 GHz 4.6 TFLOPs 45 TOPS IA LPDDR5x-8448 23-80W X1E-80-100 12 42 Mo 4.0 – 3.4 GHz 3.8 TFLOPs 45 TOPS IA LPDDR5x-8448 23-80W X1E-78-100 12 42 Mo 3.4 GHz 3.8 TFLOPs 45 TOPS IA LPDDR5x-8448 23-80W X1P-64-100 10 42 Mo 3.4 GHz 3.8 TFLOPs 45 TOPS IA LPDDR5x-8448 10-20W

Le Snapdragon X Elite doit alimenter les futurs PC IA de Microsoft, de Lenovo et aussi de Dell.

La Surface Laptop 6 devrait être disponible en deux versions utilisant les variantes haut de gamme du SoC.

Dell préparerait un PC Inspiron 14 Plus utilisant le Snapdragon X Elite, disposant de 12 cœurs et de 16 Go de RAM.

Source : Jay Bokhiria