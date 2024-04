Les PC Lenovo sous Snapdragon X Elite auraient fuité, la concurrence distancée ?

Habituellement cantonné au marché des puces de smartphones, Qualcomm veut donner un coup de pied dans la fourmilière en venant concurrencer Intel et AMD sur leur terrain. Les laptops Lenovo équipés de ces puces auraient d’ailleurs fuité sur le net.

Qualcomm pourrait rafler de nombreuses parts de marché avec son nouveau SoC. Très connue sur le segment des processeurs pour smartphones, l’entreprise se fait plus discret sur celui des ordinateurs. Bien qu’elle ait déjà équipé des ordinateurs Lenovo Acer et Surface Pro X avec les anciennes puces 8cx, la société compte mettre les bouchées doubles avec sa prochaine puce Snapdragon X Elite. Nous vous parlions d’ailleurs récemment du nouvel explorateur de fichiers de Windows 11 basé sur l’IA et qui pourrait nécessiter ce processeur pour fonctionner.

Deux appareils du fabricant chinois Lenovo ont fuité sur X, montrant ces modèles équipés des processeurs Qualcomm, qui comportent un NPU (Neural Processing Unit) pour l’intelligence artificielle. Ce sera donc bientôt l’occasion de voir ce que l’architecture ARM a dans le ventre face aux puces M3 d’Apple et autres processeurs AMD et Intel.

Qualcomm en force, Intel et AMD dépassés ?

Qualcomm pourrait donner du fil à retordre aux constructeurs x86 historiques que sont AMD et Intel. Plusieurs marques vont en effet adopter le SoC de Qualcomm sur leurs appareils portables, à commencer par Samsung sur leur prochain Galaxy Book4 Edge, et vraisemblablement Lenovo. A en croire des fuites publiées sur X, le fabricant chinois équipera ses futurs Yoga Slim 7 14 2024 et ThinkPad T14s avec le Snapdragon X Elite.

Yoga Slim 7 14(.5) 2024 Snapdragon Edition pic.twitter.com/k29LupeWk6 — WalkingCat (@_h0x0d_) April 17, 2024

ThinkPad T14s Snapdragon edition pic.twitter.com/1lc1IW3WKf — WalkingCat (@_h0x0d_) April 17, 2024

Comme toujours, prenez ces informations avec des pincettes en attendant une confirmation officielle de la part de Lenovo. Pour l’heure, il n’y a aucune spécification technique particulière concernant ces nouveaux modèles. Microsoft va aussi employer les Snapdragon X Elite pour les inclure dans leurs prochaines Surface 10 Pro. La firme de Redmond va décliner son appareil en deux versions : une avec Intel et une avec ARM pour la puce de chez Qualcomm. Les premiers benchmarks du Snapdragon X Elite montrent qu’elle est parfaitement capable de rivaliser avec la M3 de chez Apple, et même avec le i7-14700HX de chez Intel.