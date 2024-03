Les premiers PC IA dévoilés par Microsoft, leur prix exorbitant est-il justifié ?

Surface Pro 10 ©Microsoft

Après que l’IA ait envahi Bing et Edge, elle s’attaque aux ordinateurs de Microsoft. Il était prévu que le géant de Redmond commercialise des “PC IA”, des ordinateurs dopés par Copilot et l’intelligence artificielle. C’est désormais chose faite.

Ainsi, Microsoft vient de présenter deux nouveaux modèles de ses Surface en grande partie basés sur cette technologie. Cette nouvelle gamme d’ordinateurs est en revanche pensée avant tout pour les travailleurs et les entreprises. Les premiers ordinateurs IA de Microsoft seront donc les Surface Pro 10 et Surface Laptop 6.

Selon l’entreprise, ces ordinateurs sont censés “révolutionner la façon de travailler” des usagers. Si l’intégration de l’IA semble être une bonne idée, il se peut en revanche que les innovations du géant d’internet se rapprochent plus du gadget qu’autre chose.

Surface Laptop 6 ©Microsoft

Quoi de neuf sur les Surface IA ?

Hormis les améliorations de hardware attendues avec une nouvelle génération d’appareils, la nouveauté phare de ces Surface est donc l’ajout de l’intelligence artificielle. Celle-ci prend la forme de nouvelles fonctionnalités, parmi lesquelles on trouve :

La gestion améliorée de multiples tâches en simultané.

Une intégration poussée de Copilot.

La retranscription de note manuscrite.

Le résumé d’événements importants, comme des réunions.

Une amélioration et une personnalisation de la gestion des performances.

Tout cela est rendu possible grâce à une amélioration globale du hardware des machines. Notamment l’ajout d’un nouveau NPU pour les Surface Pro 10. Le CPU a également été changé et la tablette de Microsoft est vendue en deux versions. Une avec un processeur Intel Core Ultra 5 135U et une autre avec un Core Ultra 7 165U (idem pour la Surface Laptop 6).

La mémoire vive des deux appareils est également personnalisable pouvant aller de 8 Go à 64 Go en fonction des besoins de l’utilisateur. En revanche, question affichage, il faudra se contenter d’un écran LCD, la technologie OLED n’ayant pas été choisie par Microsoft pour ces PC.

Les Surface sont-elles trop chères ?

Surface Pro 10 ©Microsoft

Évidemment, ces deux Surface tournent sous Windows 11 et devraient profiter de la prochaine mise à jour 24H2 de l’OS. Elle aussi doit se concentrer sur l’intelligence artificielle et devrait être déployée cet été, en juin plus précisément.

Cela devrait permettre d’augmenter encore plus les capacités IA de ces machines, grâce à une intégration poussée de Copilot au sein du système d’exploitation notamment. Malheureusement, toutes ces “améliorations” ne sont pas sans contrepartie.

Les appareils de la gamme Surface ne sont pas des plus abordables et ces deux nouveaux modèles ne font pas exception. La Surface Pro 10 est vendue entre 1399 euros et 3319 euros en fonction de la configuration. Pour ce qui est de la Laptop 6, il faudra compter un peu plus. Le premier prix étant de 1399 euros aussi alors que la version la plus performante est vendue, elle, 3559 euros.

Les précommandes sont d’ores et déjà ouvertes, la livraison étant prévue pour le 10 avril. Au vu des fourchettes de prix et du côté “gadget” de l’intelligence artificielle, il est probable que ces appareils soient réservés à une clientèle très restreinte et que l’intégration de l’IA ne justifie pas ces prix exorbitants.