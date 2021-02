Le SoC de la PlayStation 5 photographié et détaillé

À l’instar des Xbox Series X/S de Microsoft, la PlayStation 5 de Sony embarque un SoC conçu en partenariat avec AMD. Il renferme notamment huit cœurs CPU Zen 2 cadencés à 3,5 GHz et un GPU RDNA 2 à 36 CU (unités de calcul) à 2,23 GHz. Nous avons enfin un aperçu de ce SoC via plusieurs clichés partagés par Fritzchens Fritz.

Pour maximiser le transfert de chaleur entre le dissipateur thermique et le SoC, Sony et AMD ont opté pour du métal liquide. Afin de préserver l’intégrité du SoC, Fritzchens Fritz a utilisé un microscope à lumière infrarouge à ondes courtes (SWIR). Ce procédé permet d’obtenir des visuels de la puce sans l’abîmer. Un dénommé Locuza a ensuite annoté l’un d’entre eux. Cela met en évidence les différents cœurs CPU et GPU, dont les TMUs avec Ray Accelerators, ainsi que huit interfaces de 32 bits pour la mémoire GDDR6.

Pas d’Infinity Cache

Comme le fait remarquer VideoCardz, certains éléments, comme les Fixed Function Units (FFU) et Fused Multiply-Add (FMA), pourtant présents sur les processeurs Zen 2 pour PC, ne sont pas implémentés. Notez également l’absence d’Infinity Cache.