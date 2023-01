L’émulateur de Playstation 4 Spine, monte 125 jeux en trois heures de vidéo

Une belle quantité de jeux pour cet émulateur présenté en avril 2020, même si la qualité du rendu n’est pas systématiquement au rendez-vous. Un rival sérieux à fpPS4 ? Possible, d’autant plus que la dernière version remonte à mai 2022.

En avril 2020, nous vous présentions Spine, un émulateur de PlayStation 4. Nous n’avons pas reparlé de ce projet depuis. John GodGames Emus a partagé une vidéo au cours du week-end pour illustrer l’avancée de cet émulateur. La vidéo ci-dessous est presque aussi longue qu’Avatar 2 : elle dure quasiment trois heures. Elle montre 125 jeux 3D / 2D.

L’auteur de la vidéo liste tous les jeux testés dans la description. N’y cherchez pas Bloodborne, Uncharted 4: A Thief’s End ou Horizon Zero Dawn. Parmi les titres présents dans cette liste, citons Bibi & Tina at the horse farm, Cat Quest II, Final Fantasy XV Pocket Edition HD, Mercenaries Wings, Momonga Pinball Adventures, Two Point Hospital ou encore Firefighters – Airport Fire Department.

Une version datée de mai 2022

La version de l’émulateur présentée ici n’est pas toute jeune : il s’agit de la version spine-20220517 qui, comme son numéro l’indique, date de mai 2022. C’est cependant la dernière en date. Vous pouvez la télécharger à cette adresse.

L’ordinateur utilisé pour faire fonctionne Spine possède un processeur AMD Ryzen 9 5900X associé à une carte graphique NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti. La machine fonctionne sous Ubuntu, seul OS compatible avec Spine pour le moment.

Spine n’est pas le seul émulateur de PlayStation 4 actuellement en développement. Il y a également KyTy, qui ambitionne également d’émuler la PlayStation 5, et fpPS4. L’émulateur fpPS4 semble également en bonne voie : après avoir fait fonctionner son premier jeu 3D (Dino Dini’s Kick Off Revival) début décembre 2022 – dans des conditions très sommaires – l’émulateur faisait tourner son premier jeu 3D « décemment » quelques jours plus tard (Oceanhorn : Monster of Uncharted Seas). fpPS4 supporte néanmoins moins de jeux que Spine : une soixante de titres au dernier rapport.

