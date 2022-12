L’émulateur de PlayStation 4 fpPS4 fait fonctionner son premier jeu 3D décemment

Décemment signifie ici à une quinzaine d’images par seconde. Le jeu en question est Oceanhorn : Monster of Uncharted Seas, un titre qui n’est bien sûr pas le plus exigeant du catalogue de la PlayStation 4. L’étape reste toutefois à saluer.

En mai dernier, un nouvel émulateur PlayStation 4 est entré en scène : fpPS4. Il faisait fonctionner son premier jeu 3D, Dino Dini’s Kick Off Revival, en début de mois ; comme tous premiers pas, ceux-là étaient très balbutiants, avec une fréquence d’images avoisinant les 1 ou 2 IPS. L’émulateur est désormais apte à faire tourner un jeu 3D “convenablement”. Il ne s’agit plus de Dino Dini’s Kick Off Revival, mais d’Oceanhorn : Monster of Uncharted Seas. L’auteur de la chaîne John GodGames Emus montre de quelle manière dans la vidéo ci-dessous.

Vous le constatez, le résultat, s’il n’est pas encore irréprochable, est bien plus convaincant que précédemment. Une belle progression en somme, bien qu’Oceanhorn : Monster of Uncharted Seas ne soit pas le titre le plus exigeant du catalogue PlayStation 4. D’ailleurs, ce jeu est initialement sorti sur iOS en novembre 2013, avant de débarquer sur PC Windows en mars 2015 puis sur la console de Sony et celle de Microsoft en septembre 2016. Il est également paru sur les systèmes Android et la Nintendo Switch ensuite.

Une soixante de titres supportés

Il faudra certainement plusieurs années avant que cet émulateur ne soit apte à faire fonctionner les exclusivités AAA de l’ancienne console de Sony, type Shadow of the Colossus ou Bloodborne. En l’état, il prend en charge une soixante de jeux, essentiellement des titres en 2D. Pour pouvez visionner de nombreuses vidéos sur la chaîne YouTube de John GodGames Emus. L’auteur a partagé plusieurs séquences il y a une dizaine de jours.

Vous pouvez télécharger la dernière version de fpPS4 sur Github. Ses exigences minimales sont un ordinateur sous Windows 7 SP1 x64 ou OS plus récent, un CPU x64 supportant l’AVX2 et un GPU prenant en charge l’API Vulkan.