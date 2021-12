L’Epic Games Store offre deux excellents titres : un jeu d’horreur multijoueur et un autre plus éducatif

Les jours précédents, l’Epic Games Store octroyait gratuitement une copie de theHunter : Call of the Will, un simulateur de chasse consistant à traquer des animaux. Depuis hier, ce titre a cédé sa place à deux autres, dont Dead by Daylight ; toujours un jeu de chasse, mais à l’homme cette fois. Surtout, vous n’y incarnez pas uniquement le chasseur mais également ses proies. Ce n’est pas le seul titre octroyé par la plateforme, qui offre aussi while True: learn().

Paru en juin 2016, développé et édité par Behaviour Interactive Inc., Dead by Daylight se définit comme « un jeu un d’action multijoueur (4 contre 1) qui vous plonge dans une ambiance de film d’horreur. Chaque joueur peut jouer le rôle d’un tueur sanguinaire pendant que les quatre autres tentent de lui échapper en évitant d’être attrapé et tué ». C’est à la fois un TPS et un FPS, puisque « les Survivants jouent en troisième personne et ont l’avantage de mieux appréhender la situation » tandis que « le Tueur joue à la première personne et se focalise plus sur ses proies ».

while True: learn() est un jeu d’un tout autre genre, de type casse-tête. « Spécialiste de l’apprentissage automatique, vous créez des réseaux de neurones artificiels, sauf que votre chat est plus doué. À vous de résoudre des puzzles pour créer un système de traduction chat-humain. Faites fortune, achetez des habits pour chat, et découvrez comment l’AA fonctionne vraiment ! ». Le soft est paru en janvier 2019 ; on le doit au studio Luden.io.

Vous pouvez jouer gratuitement à l’Alpha multijoueur de Company of Heroes 3 jusqu’au 6 décembre

Les configurations PC

Dead by Daylight nécessite un PC sous Windows 10/11 64 bits. La configuration minimale mentionne un processeur Intel Core i3-4170 ou AMD FX-8120 ; une carte graphique GeForce GTX 460 1 Go ou AMD HD 6850 1 Go compatible DX11 ; 8 Go de RAM. La configuration recommandée prescrit un processeur Intel Core i3-4170, AMD FX-8300 ou supérieur ; une carte graphique GeForce 760, AMD HD 8800 compatible DX11 ou supérieure avec 4 Go de RAM ; toujours 8 Go de RAM. Le jeu occupe 50 Go d’espace disque.

while True: learn() n’est pas du tout exigeant sur le plan matériel et tournera sur l’écrasante majorité des PC utilisés de nos jours.

Vous avez jusqu’à jeudi prochain 17 heures pour récupérer des copies gratuites de Dead by Daylight et while True: learn() ; ils coûtent respectivement 20 euros et 10 euros en temps normal.