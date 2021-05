L’Epic Games Store offre NBA 2K21

L’Epic Games Store a lancé ses MÉGA soldes 2021 ; celles-ci dureront jusqu’au 17 juin prochain. Afin de vous attirer sur sa plateforme, Epic Games accorde gratuitement un poids lourd des jeux de sport : NBA 2K21.

Cet opus est le dernier en date de la célèbre franchise NBA 2K, laquelle figure naturellement dans notre classement des 50 meilleurs jeux de sport de tous les temps. Lancé en septembre 2020, ce cru est toujours édité par 2K et développé par les équipes de Visual Concepts. « Avec NBA 2K21, que soyez débutant ou joueur confirmé, vous trouverez de passionnants modes de jeu qui retranscrivent à merveille tout ce que le basketball a à offrir ». Vous avez jusqu’au 27 juin prochain 17 heures pour récupérer votre copie de NBA 2K21 sur l’Epic Games Store. La plateforme vend le jeu 60 euros en temps normal.

Days Gone se montre en 4K sur PC

Configurations minimale et recommandée pour NBA 2K21

Pour vous adonner au basket-ball de manière virtuelle dans NBA 2K21, votre PC doit fonctionner sous Windows 7/8/10 64 bits et au moins embarquer un processeur Intel Core i3-530 @ 2,93 GHz / AMD FX-4100 @ 3,60 GHz ou supérieur ; une carte NVIDIA GeForce GT 450 (1 Go) / AMD Radeon HD 7770 (1 Go) ; 4 Go de RAM.

La configuration recommandée préconise un processeur Intel Core i5-4430 @ 3 GHz / AMD FX-8370 @ 3,4 GHz ou supérieur ; une NVIDIA GeForce GTX 770 (2 Go) / AMD Radeon R9 270 (2 Go) ou meilleure ; 8 Go de RAM.

Dans tous les cas, prévoyez 80 Go d’espace disque.

F1 2020 jouable gratuitement sur Steam pendant le week-end

Par ailleurs, si vous préférez l’asphalte au parquet et la gomme des pneumatiques au cuir synthétique des ballons de basket, sachez que Steam permet de profiter gratuitement du jeu F1 2020 durant les trois jours à venir.

Ce titre développé et édité par Codemasters est sorti en juillet 2020. Il nécessite un PC équipé d’un processeur Intel Core i3 2130 / AMD FX 4300 ou supérieur ; d’une carte graphique NVIDIA GT 640 / AMD HD 7750 ou mieux ; de 8 Go de RAM ou plus. Enfin, comme pour NBA 2K21, l’espace disque requis est de 80 Go.

Après cette période, vous devrez acheter F1 2020 pour le conserver. Steam applique une réduction de 75 % jusqu’au 24 mai qui abaisse le prix du soft à 13,74 euros.