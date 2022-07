Les AiO MSI Modern AM242 et AM272 passent aux processeurs Alder Lake-P

Les PC tout-en-un Modern de MSI ont droit à un petit rafraîchissement en ce début d’été. La marque octroie à ses Modern AM242 et Modern AM272 des processeurs Intel Alder Lake-P. Les PC embarquent jusqu’au Core i7-1260P, un 12 cœurs / 16 threads doté de 4 P-cores et de 8 E-cores.

Crédit : MSI

Les AiO AM242 sont des modèles 23,8 pouces tandis que les AM272 sont des 27 pouces. Tous les PC proposent un écran IPS Full HD (1920 x 1080 pixels) ; une définition correcte pour la diagonale des premiers, pas exceptionnelle pour celle des seconds. Par ailleurs, MSI a doté les machines d’une webcam Full HD prenant en charge Windows Hello. Les PC bénéficient d’une « technologie de détection des regards indiscrets développée avec Tobii Aware pour vous garantir un environnement plus sécurisé et confidentiel ». Notez qu’un cache pour webcam amovible est également disponible.

Spécifications complètes

Comme indiqué en début d’article, les nouveaux AiO des séries Modern AM242 et AM272 adoptent donc un processeur mobile Alder Lake-P. La partie graphique est assurée par l’iGPU Iris Xe. La précédente série AM271 proposait jusqu’à l’Intel Core i7-1165G7 (4 cœurs / 8 threads). Les gains de performances seront donc au rendez-vous. Les AiO ont quelques composants qui peuvent être mis à niveau. Il y a de la place pour un SSD M.2 et un SSD/HDD de 2,5 pouces ; deux emplacements SO-DIMM pour 64 Go de DDR4 maximum.

Vous retrouvez toutes les caractéristiques des PC ci-dessous. En vrac, mentionnons une paire de haut-parleurs de 2,5 W, le support du Wi-Fi 6E et du Bluetooth 5.2, la présence d’un port GbE et de six port USB (quatre ports USB 3.2, dont deux de Type-C, et deux ports USB 2.0).

Crédit : MSI

Les tarifs ne sont pas encore connus pour le moment.

Source : MSI