Les configurations minimale et recommandée pour le jeu Outriders

Le jeu Outriders, un TPS coopératif développé par People Can Fly et édité par Square Enix, ne sortira que le 1er avril prochain. Ce titre, mentionné par NVIDIA dans son teaser d’annonce du GeForce RTX : Game On, bénéficiera du DLSS dès sa sortie. Le studio continue de cibler les joueurs PC via une nouvelle vidéo intitulée « Spot PC et détails ». Elle promeut tous les réglages graphiques disponibles et dévoile également les configurations minimale et recommandée.

La configuration minimale est très modeste. Un processeur Intel i5 3470 ou AMD FX-8350, 8 Go de RAM et une carte graphique NVIDIA GeForce GTX 750 Ti ou AMD Radeon R9 270X suffiront à faire tourner le jeu en 720p / Low.

Le jeu The Medium montre son ‘gameplay à double réalité’ dans une vidéo de 15 minutes

Du cross play pour toutes les plateformes

La configuration recommandée pour du Full HD avec des réglages en High est logiquement un peu plus musclée, mais reste relativement frêle. Elle mentionne un processeur Intel Core i7-7700 ou Ryzen 5 1600, 16 Go de RAM et une carte graphique NVIDIA GTX 1060 ou AMD Radeon RX 480. Pour l’instant, les exigences pour de l’Ultra en 2160p restent inconnues.

Dans tous les cas le jeu occupera 70 Go d’espace disque et sera compatible DirectX 11 et DirectX 12.

En ce qui concerne les réglages, Outriders permettra notamment de configurer le FOV (Field of View), prendra en charge les écrans ultra-larges et proposera un limiteur d’IPS.

Outriders sera disponible sur PC via Steam et Epic ; Xbox One, Xbox Series X/S ; PlayStation 4, PlayStation 5 ; et même Google Stadia. Il offrira du cross play sur l’ensemble des plateformes.

Enfin, pour avoir une idée plus précise du jeu, voici son descriptif : « Square Enix et People Can Fly présentent OUTRIDERS, un jeu de tir en coop libre pour 1 à 3 joueurs qui se déroule dans un univers de science-fiction original, sombre et sans espoir ». Si cette présentation débordante d’optimisme vous a séduit, vous serez heureux d’apprendre qu’une démo gratuite arrivera le 25 février.