Le jeu The Medium montre son ‘gameplay à double réalité’ dans une vidéo de 15 minutes

Bloober Team dévoile une quinzaine de minutes de gameplay sur sa prochaine production, The Medium. Le soft, attendu le 28 janvier prochain, s’annonce comme « un jeu d’horreur psychologique à la troisième personne qui utilise un gameplay à double réalité breveté ». Si comme nous, vous vous demandez ce qu’est un « gameplay à double réalité », la séquence ci-dessous devrait vous éclairer.

Concrètement, The Medium plonge le joueur dans deux endroits en même temps. Le concept parait étrange, et nécessitera idéalement un écran d’une bonne taille. Le descriptif du jeu est le suivant : « Découvrez un mystère que seule une médium peut résoudre. Explorez le monde réel et celui des esprits en même temps. Utilisez vos dons de voyance pour résoudre des énigmes qui chevauchent les deux mondes, découvrir les plus sombres secrets et survivre in extremis à vos rencontres avec La Mâchoire : un monstre né d’une tragédie sans nom… ». Bloober Team jouit en tout cas d’une solide expérience en matière de jeux d’horreur ; on lui doit notamment des titres comme Layers of Fear ou Blair Witch.

Le jeu nous intéresse aussi sur un plan hardware pour deux raisons. La première est qu’initialement, selon les développeurs, la mise en place de ce fameux « gameplay à double réalité » était soumis à l’utilisation d’un SSD.

Or, les configurations minimale et recommandée, que vous pouvez retrouver plus bas, ne mentionnent pas de SSD. L’équipe a fourni des explications à ce sujet lors d’un entretien avec WCCFTech. Dans les grandes lignes, Jacek Zięba, directeur jeu du studio, a expliqué que cette assertion concernait principalement les consoles ; que sur PC, un SSD était recommandé mais non obligatoire :

« Il va sans dire que l’arrivée de nouvelles consoles nous permet de travailler avec du matériel grandement amélioré. […] nous avons fait tout notre possible pour que l’expérience sur un PC répondant aux spécifications recommandées soit aussi proche que possible de celle de la nouvelle console Microsoft [la Xbox Series X]. Pour les joueurs PC, le SSD est recommandé mais non obligatoire ; certes les temps de chargement seront augmentés lors de l’utilisation d’un disque dur. Cela étant dit, il y a une grande différence entre l’architecture d’une console et celle d’un PC.

Pour être un peu plus technique, le taux de transfert linéaire d’un PC avec un HDD est de 100 Mo/s en moyenne, alors que les consoles de la génération précédente n’ont qu’un tiers de cette valeur ». Mais que les joueurs PC soient rassurés : « vous verrez quelques pop-in de texture ici et là, mais vous pourrez quand même profiter de The Medium avec un disque dur ».

Un jeu avec du ray tracing

La seconde raison concerne le ray tracing : la fonctionnalité est déjà assez gourmande en ressources dans des jeux « traditionnels » représentant une seule instance à l’écran, alors imaginez avec deux. Toujours selon Jacek Zięba, The Medium proposera deux modes de ray tracing : un mode performance avec des réflexions et du RTAO (Ray-Traced Ambient Occlusion), cantonné à un seul « monde » ; un mode qualité, avec réflexions, RTAO, de la transparence hybride et certaines ombres ; ce, pour les deux « mondes ». Jacek Zięba prévient : le mode qualité « nécessite beaucoup de puissance matérielle ».

En matière de configuration justement, le jeu requiert au minium un processeur Intel Core i5-6600 / AMD Ryzen 5 2500X associé à une carte graphique NVIDIA GeForce GTX 1650 / AMD Ryzen 9 390X et 8 Go de RAM.

The Medium sortira en fin de mois sur PC et Xbox Series X/S.