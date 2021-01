NVIDIA montre les prochains jeux compatibles RTX

Du ray tracing et du DLSS pour certains, juste du DLSS pour d’autres, et un peu de NVIDIA Reflex.

Le catalogue de jeux compatibles RTX / DLSS s’est bien étoffé en 2020 ; il compte 36 titres au total. La liste va s’allonger en 2021, puisque NVIDIA a déjà officialisé la prise en charge du ray tracing et du DLSS sur The Medium, F.I.S.T : Forger in Shadow Torch et Five Nights At Freddy’s : Security Breach dès leur sortie.

Les bandes-annonces ci-dessus donnent un aperçu des trois jeux susmentionnés.

NVIDIA : le BAR redimensionnable arrive, uniquement pour les RTX 3000

DLSS et NVIDIA Reflex

D’autre part, le DLSS va aussi être implémenté sur plusieurs titres : Call of Duty : Warzone, Outriders, Iron Conflict et Edge of Eternity.

Enfin, NVIDIA Reflex, une technologie permettant de réduire la latence, débarquera sur Overwatch et Tom Clancy’s Rainbow Six Siege.

Source : NVIDIA