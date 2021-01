NVIDIA donne quelques indices sur son évènement ‘GeForce RTX : Game On’

Demain à 18h heure de Paris, dans le cadre du CES 2021, qui se tient sous une forme entièrement dématérialisée cette année, NVIDIA organise un évènement baptisé « GeForce RTX : Game On » ; vous pourrez le suivre sur YouTube et Twitch. Nous avons un avant-goût du menu par le biais d’un teaser publié sur le compte Twitter de l’entreprise.

Dans la courte vidéo, nous découvrons quatre images affichées brièvement, qui sont autant d’indices. La première dévoile un ordinateur portable, la seconde un jeu vidéo, la troisième le logo « GeForce RTX » et enfin la dernière, une illustration d’une puce NVIDIA.

RTX 3000 mobiles, Outriders, RTX 3060 et BAR ?

En ce qui concerne l’ordinateur portable, peu de mystère, puisque nous avons eu droit à de nombreuses informations concernant les RTX 3000 mobiles au cours des dernières semaines : spécifications de plusieurs modèles, les RTX 3080, RTX 3070 et RTX 3060 dans leurs versions Max-P et Max-Q, mais également listing chez des revendeurs.

L’illustration du jeu vidéo montre le titre Outriders. Ce FPS coopératif est développé par le studio People Can Fly, notamment connu pour avoir officié sur les quatre premiers Gears of War, Bulletstorm ou encore Fortnite. Outriders doit débarquer le 1er avril prochain sur PC et consoles. Étant donné qu’il apparait dans le teaser de NVIDIA, nous pouvons supposer qu’il bénéficie d’une technologie exclusive ou d’un partenariat avec la firme.

Le logo fait sans doute référence à la RTX 3060, attendue pour janvier. Cette référence embarquerait 12 Go de mémoire GDDR6 dans sa variante Ultra.

Enfin, la dernière image renvoie possiblement au BAR (Base Address Register) redimensionnable. En effet, peu après l’annonce de son SAM (Smart Access Memory) par AMD, NVIDIA a indiqué que ses équipes œuvraient sur une technologie similaire pour ses GPU Ampere ; il semble donc que la société ne tardera pas à introduire à son tour cette fonctionnalité.