Les configurations minimales et recommandées pour Star Wars : Squadrons

Hier, Electronic Arts a officiellement dévoilé son dernier jeu Star Wars, baptisé Star Wars : Squadrons via un trailer. Le jeu, qui tourne sous le moteur Frostbite, débarquera le 2 octobre sur PC, Xbox One et PS4. EA a publié quelques captures d’écran et divulgué les différentes configurations PC requises.

On commence par le trailer. Comme vous le constatez, Ce Star Wars : Squadrons est un jeu de combat spatial en vue à la première personne.

Un mode VR au programme

La configuration minimale indique un processeur AMD Ryzen 3 1300X ou Intel Core i5-7600 et 8 Go de mémoire. Pour la carte graphique, une Radeon HD 7850 ou GeForce GTX 660. Comptez 30 Go d’espace disque.

Pour la configuration recommandée, celle-ci mentionne un processeur AMD Ryzen 3 3200G ou Intel Core i7-7700, 16 Go de mémoire et une carte graphique Radeon RX 480 ou GeForce GTX 1060.

Enfin, le jeu proposera un mod VR. Pour l’essayer, vous devrez avoir une machine au moins armée d’un processeur AMD Ryzen 3 3200G ou Intel Core i7-7700, de 16 Go de mémoire et d’une carte graphique Radeon RX 570 ou GeForce GTX 1070.