Les configurations PC officielles pour God of War

God of War paraîtra le 14 janvier prochain sur PC. Un titre qui, à l’instar de Horizon Zero Dawn ou de Days Gone, fut longtemps une exclusivité PlayStation. Son développeur, le studio Santa Monica a révélé les configurations requises pour incarner Kratos sur PC et dévoilé une vidéo mettant en avant les fonctionnalités propres à cette plateforme.

Le soft profitera de nombreuses améliorations graphiques et le framerate ne sera pas limité. Par ailleurs, les détenteurs d’une carte graphique NVIDIA RTX pourront bénéficier du DLSS et de NVIDIA Reflex.



De la HD à 30 IPS à l’UHD à 60 IPS

Une fois n’est pas coutume, la configuration minimale correspond à du HD à 30 images par seconde avec les détails en Low. Au minimum, pour expérimenter God of War sur PC, il faut une machine armée d’un processeur Intel Core i5-2500K ou AMD Ryzen 3 1200 ; d’une carte graphique NVIDIA GeForce GTX 960 ou AMD R9 290X ; de 8 Go de RAM.

Pour jouer dans des conditions que nous qualifierons, pour notre part, de recommandées plutôt qu’élevées, soit du Full HD à 60 images par seconde, vous aurez besoin d’un ordinateur équipé d’un processeur Intel Core i7-4400K / AMD Ryzen 7 2700 ou supérieur ; d’une carte graphique NVIDIA GeForce GTX 1070 / AMD Radeon RX 5600 XT ou supérieure.

Enfin, pour les plus exigeants qui souhaitent s’adonner à God of War en 4K à 60 images par seconde avec les réglages au max, le studio mentionne une processeur Intel Core i9-9900K ou AMD Ryzen 9 3950X ; une carte graphique NVIDIA GeForce RTX 3080 ou AMD Radeon RX 6800 XT ; 16 Go de RAM.

Dans tous les cas, le PC doit tourner sous Windows 10 ou 11 64 bits ; disposer de 70 Go d’espace libre, idéalement sur un SSD plutôt qu’un HDD.

Vous pouvez préacheter God of War sur Steam ou l’Epic Games Store au prix de 49,99 euros.