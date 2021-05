Days Gone se montre en 4K sur PC

Comme d’autres jeux initialement sortis sur PS4 tels que Death Stranding ou Horizon Zero Dawn, le jeu Days Gone a trouvé le chemin menant au PC et arrivera à destination dans quelques jours, le 18 mai. Si vous souhaitez le découvrir en 4K à 60 images par seconde, Gamespot a partagé la vidéo ci-dessous.

La machine utilisée embarque un processeur Intel Core i9-9900K (8 cœurs / 16 threads), une carte graphique NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti et 32 Go de RAM.

Les configurations minimale et recommandée pour Days Gone sur PC

Ces composants sont nettement plus puissants que ceux préconisés par la configuration recommandée. En effet, celle-ci mentionne un processeur Intel Core i7-4770K ou Ryzen 5 1500X, une carte graphique NVIDIA GeForce GTX 1060 ou AMD Radeon RX 580 et 16 Go de RAM.

La configuration minimale se limite à des illustres mais vieillissants Core i5-2500K ou AMD FX 6300, associés à une carte graphique NVIDIA GeForce GTX 780 ou AMD Radeon R9 290 et 8 Go de RAM.

Dans tous les cas, l’espace disque requis est de 70 Go ; à ce sujet, le studio recommande l’utilisation d’un SSD.

Comparaison PC / PS5

Par ailleurs, afin de comparer la version PC à la version PS5, le dénommé Cycu1, qui a aussi proposé une vidéo confrontant Metro Exodus Enhanced Edition au jeu d’origine il y a peu, a publié le montage qui suit. Vous en conviendrez, globalement, les deux versions sont assez similaires, tant au niveau de la qualité des textures que de la distance d’affichage.

Enfin, sachez que Days Gone PC, développé par Bend Studio, sera disponible sur Steam et sur l’Epic Games Store.

Source : DSOGaming